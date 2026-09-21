Solo en Off | A las piñas: un diputado y un funcionario quedaron en medio de una pelea de bar en Rusia

Todo marchó viento en popa en Ekaterimburgo , la cuarta ciudad más poblada de Rusia , donde se desarrolló el Festival Internacional de la Juventud bajo el lema “Persigue tu sueño”. Natalia Oreiro había desplegado todo su glamour ante una multitud que bailó al ritmo de sus canciones, entre ellas “Cambio dolor” y “Me muero de amor”. Allí mismo unos 10.000 jóvenes, entre líderes locales e internacionales, se dieron cita en foros y talleres de ciencia y tecnología, con los que el régimen de Vladimir Putin ensaya una lavada de cara todos los años.

Al evento asistió una delegación argentina bastante numerosa, de unos 50 jóvenes, miembros de partidos políticos y ONG´s. Luego de las actividades en Ekaterimburgo, sus integrantes viajaron los más de 1700 kilómetros unen esa ciudad con Moscú . Y entre ellos, algunos salieron a conocer la noche de la capital moscovita. Recalaron en un bar no tan distante del Kremlin, el icónico palacio de gobierno. Pero lo que comenzó con alegría y tono festivo, terminó en un tumulto en el que intervino la durísima Policía rusa .

Según deslizó una fuente que estuvo en el lugar, varios argentinos que estaban pasando el rato en el bar terminaron tomándose a golpes de puño con un brasilero que estaba pasado de copas. Uno de los protagonistas involuntarios de la refriega fue el diputado kirchnerista del Parlasur Franco Metaza , quien intentó separar la pelea y recibió a cambio un par de trompadas. El agresor fue retirado del bar hacia la calle Kuybasheva, mientras que el agredido -el funcionario bonaerense Santiago Tangir - terminó denunciando el hecho ante la policía.

Los que se enteraron de la pelea ironizan con que no fue nada parecida a la de Rocky Balboa contra Iván Drago en Moscú, en la recordada cuarta película de la historia que encarnó Silvester Stallone. Es más, juran que hubo golpes antideportivos y que en el revoleo, más de uno ligó una piña. Mientras tanto, en la delegación argentina afloraron los reproches. “¡Qué boludos, armar semejante quilombo cuando sos invitado en Rusia!“ , fue uno de los mensajes.

La renovación del directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad quedó frenada en la Legislatura porteña por una cuestión de género : entre las postulaciones iniciales para ocupar las cuatro vocalías hubo un número bajo de candidatas mujeres . La audiencia pública prevista para la semana pasada, en la que los candidatos debían exponer sus antecedentes, fue suspendida y se abrió una instancia para ampliar la nómina. El organismo cuenta con cinco integrantes, incluida la Presidencia, y la designación para ese cargo corresponde al Poder Ejecutivo.

En ese esquema, el alcalde Jorge Macri propuso a Paola Michielotto para presidir el Ente. La designación contiene un dato político y familiar: Michielotto ya tuvo un paso al frente del organismo y su nombre aparece asociado al sector de Cristian Ritondo , mientras que actualmente la autoridad del Ente es María Eugenia Michielotto , su hermana.

La propuesta de la candidatura de Paola deberá atravesar el procedimiento antes de llegar al recinto. La nueva audiencia fue fijada para el 19 de octubre y, hasta el viernes, se habían sumado otras cinco mujeres a la convocatoria. Así, el trámite que debía avanzar la semana pasada volvió a abrirse para incorporar postulantes femeninas. “¿Pero esto es por el cupo femenino o para poner el mismo apellido otra vez?“ , se escuchó comentar en los pasillos de la Legislatura, donde el apellido Ritondo sigue teniendo un peso político notorio.

Jugó de local y exhibió su poder de organización, pero también se arriesgó a ir de visitante. El exintendente de Avellaneda Jorge Ferraresi pasó en los últimos días de garantizarle al gobernador Axel Kicillof el espacio para que hiciera un acto que prácticamente significó el lanzamiento de su candidatura presidencial, a visitar una ciudad del interior bonaerense y presentarse en la Sociedad Rural , algo que un dirigente peronista no hacía desde la resolución 125 que desató la “guerra gaucha” entre el gobierno kirchnerista y el campo en 2008.

La presidenta de la SRA local, Yamila Farrell , y la comisión directiva de la entidad recibieron a Ferraresi y al dirigente Luciano Dellepiane. “Escuchamos sus problemáticas de primera mano para construir la agenda de la etapa que viene, que será del trabajo y del desarrollo. Gracias por recibirnos, tenemos la misma visión, la de una Argentina donde el pueblo sea feliz”, publicó Ferraresi en sus redes tras el encuentro, que fue inusual para un peronista del conurbano .

Ferraresi es uno de los principales candidatos que tiene el axelista Movimiento Derecho al Futuro a suceder a Kicillof en la Gobernación, junto al ministro Gabriel Katopodis , el más conocido de acuerdo a las encuestas. Por afuera de ese grupo, otra aspirante que está activa es Mariel Fernández , la intendenta de Moreno que integra el grupo conocido como La Liga. Ferraresi parece dispuesto a llevar su campaña a territorios inexplorados : ya sorprendió semanas atrás cuando pidió poner la lupa sobre el alto nivel de ausentismo de los docentes en la provincia.

Las apariciones de Luis Barrionuevo no son precisamente espontáneas. Detrás de una declaración suya suele haber una intención política o un intento de posicionamiento para la próxima contienda electoral. En 2023 apostó por Javier Milei y ahora luce arrepentido , pero en el peronismo son pocos los que parecen dispuestos a recibirlo nuevamente con los brazos abiertos.

El histórico dirigente sindical, autor de la frase “hay que dejar de robar por lo menos por dos años” y acusado de una quema de urnas en Catamarca, su provincia natal, es ahora el protagonista del documental “La mano que mueve los hilos” , una biopic de 90 minutos que se estrena este lunes en el Cinemark de Palermo.

“¿Creés que sabés algo de la Argentina? No sabés nada” , es un disparador que refiere a la jactancia de Barrionuevo sobre su intervención en acontecimientos relevantes de la historia reciente como el regreso a la democracia, el Pacto de Olivos y su presidencia en el club Chacarita. Barrionuevo tiene 84 años y es el jefe del gremio de Gastronómicos desde 1985. Todo indica que a Luisito se le acabaron los ases bajo la manga, pero...

Ella estuvo a punto de asumir en 2024 como directora de Planeamiento del Registro Nacional de las Personas (Renaper), pero el nombramiento no pudo ser porque en la interna libertaria le reprocharon su corta edad, escasa experiencia en la gestión y la falta de un título universitario. Él sufrió el revés de Geraldine Calvella , tal vez porque era parte de su mismo espacio político dentro del flamante partido libertario.

Pero con el tiempo la pudo recompensar: ella asumió en la banca que él, Alejandro Carrancio , dejó en la Cámara de Diputados bonaerense para pasar a un cargo ejecutivo y luego, desde 2025, a la Cámara de Diputados nacional. Es la mano derecha de Sebastián Pareja , el armador provincial de La Libertad Avanza, y tiene su base política en Mar del Plata .

La unión entre Alejandro y Geraldine quedó reflejada en las redes en los últimos días, cuando ambos festejaron que ella se recibió de abogada. “Felicitaciones Geri, ya abogada. Muy feliz y orgulloso de tus logros. Vamos por muchísimo más” , escribió Carrancio en su cuenta de Instagram. Ella sumó: “Hoy puedo decirlo: soy abogada” . Y como para que no quedaran lugar a dudas, respondió al mensaje de Carrancio: “¡Gracias mi amor, te amo!“ .

Fuente: La Nación