Bullrich afirmó que el recorte en discapacidad “parece una provocación” y contradijo a Santilli por la mesa política

La senadora nacional (LLA) Patricia Bullrich ratificó su postura contra un recorte en el presupuesto de Discapacidad. “Cuando lo vi, dije: esto es ir a chocar directo contra la pared”, manifestó en diálogo con La Cornisa , el programa de Luis Majul, por LN+. Además, contradijo al jefe de Gabinete, Diego Santilli , por la mesa política, insistió con la eliminación de las PASO y habló sobre la interna peronista protagonizada por Cristina Kirchner y Axel Kicillof .

“Yo lo digo en voz alta, pero muchos piensan lo mismo en el gabinete”, sostuvo. Y añadió que todavía no pudo hablar del tema con el presidente Javier Milei. Estos cambios en Discapacidad se cristalizaron tras el ingreso del presupuesto 2027 en Diputados. Y desataron un quiebre interno.

El jueves, Bullrich afirmó que algunos en el Gobierno la tomaron “ por tonta ” y apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo . “Yo no quiero acusar a nadie, pero el presupuesto salió de Economía”, manifestó. Añadió que la ley se discutió en la mesa política pero que nunca se abordó el tema Discapacidad.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , había intentado poner paños fríos. “ Patricia se tuvo que ir antes ”, les contó a los medios. Pero este domingo a la noche, Bullrich lo contradijo. “ Eso es mentira . Cuando se habló del presupuesto, yo estaba. Martín Menem se quedó tres minutos más que yo y tampoco sabía nada”, declaró la senadora de LLA e insistió: “Eso de que después lo hablaron, no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir algo que no fue así . Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos“.

No obstante, Bullrich aclaró: “Igual yo no me quiero pelear con Santilli, no me quiero pelear con nadie”. Y enfatizó que su intención es: “Generar los consensos necesarios para que los proyectos que manda el Gobierno sean leyes y no se queden perdidos en la nada”. E ironizó sobre la mesa política del martes: “ Voy a llegar antes y me voy a quedar hasta el final ”.

La exministra de Seguridad afirmó que en el oficialismo toman el tema de Discapacidad con “seriedad” y recordó que se trata de un apéndice sensible que, en 2025, “generó una enorme ingobernabilidad”. “ Tuvimos una crisis política muy fuerte [por la discusión sobre Discapacidad y el presupuesto universitario] ”, dijo y apuntó: “Los cambios en discapacidad fueron rechazados dos veces [por el Congreso]. ¿Por qué los mandan de nuevo? Perjudican al Presidente".

Sin embargo, Bullrich explicó que “hay mucha gente” en el Congreso de acuerdo con ella sobre la necesidad de no incluir Discapacidad en el presupuesto y vaticinó que, inclusive tendría el apoyo del Presidente, con quien indicó que aún no pudo dialogar. “No hablé del tema porque estas cosas se hablan personalmente y está viajando”. “ Los cambios en discapacidad fueron rechazados dos veces [por el Congreso]. ¿Por qué los mandan de nuevo? Perjudican al Presidente ", apuntó.

En otro tramo de la entrevista, Bullrich fue inquirida sobre el proyecto para eliminar las PASO, que motiva el Gobierno. La senadora señaló que existe diálogo público con Pro, y otros sectores, y que espera que esa misma comunicación se extienda hacia el radicalismo. “Se está avanzando con otros gobernadores y partidos provinciales y, con eso, están los votos necesarios para poder anular, suspender o eliminar las PASO”.

Si bien Bullrich remarcó que la intención del oficialismo es eliminar las PASO, reconoció también que “tiene que haber un sistema de elección de candidatos ”. “No con el dedo de alguien: tienen que poder elegirse democráticamente. Pero las PASO desgastan a las fuerzas políticas”. Como ejemplo mencionó su disputa con Horacio Rodríguez Larreta en 2023: “Gané unas PASO y el espacio quedó dividido. La gente nos reclamaba que discutíamos adentro. ¿Por qué discutieron en vez de pelear para que el proyecto ganase?“.

A pesar de las PASO, Bullrich fue enfática con el objetivo de la administración libertaria: “Para mí es muy importante que el proyecto sea reelegido. ¿Cuál es la medida de triunfo de un proyecto? La reelección. Macri terminó la gestión, pero no pudo reelegir. Ese es el paso importante”.

Luego, cuando le preguntaron si quería ser candidata a presidenta en una fórmula con Milei, dijo: “ No me parece que sea una discusión importante ver dónde puedo ir yo ”.

Más tarde, fue consultada respecto a si creía posible que la expresidenta Cristina Kirchner pudiera llegar a ser candidata por el Partido Justicialista para una nueva presidencia. Bullrich fue tajante: “La Corte Suprema ratificó la condena. Debe ser uno de los juicios con más instancias de la Argentina. Tiene una condena de seis años e inhabilitación perpetua para cargos públicos”.

En ese sentido, se refirió a las opciones mencionadas por los abogados de la exmandataria respecto a la búsqueda de un amparo internacional sobre su condena. “ No hay nada por encima de la Corte Suprema, ni una comisión de las Naciones Unidas. Es todo verso ”, señaló la senadora y agregó: “Es nuestra máxima instancia judicial”.

A su vez, respondió sobre la interna en el peronismo y la figara del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “ Me parece que lo que hace Kicillof es decir: ‘Yo no soy un Alberto Fernández, un muñeco’ . Le va a costar porque Cristina es alguien que no quiere ceder la conducción del partido”, opinó.

“Kicillof dice: ‘Acá estoy yo’. Y demostrar su autonomía es la única manera en la que puede ser candidato, porque si es candidato de una persona que le va a decir cómo y qué tiene que hacer, es complicado. Los que se proponen como candidatos tienen que tener la personalidad para bancarse la soledad del poder y las decisiones”, dijo y criticó: “ Tiene que hablar más; esconde sus ideas, no las dice demasiado ”.

Por otro lado, fue consultada respecto al video que publicó en sus redes sociales utilizando una canción de Lali Espósito —blanco de críticas del Presidente— un día después de pedirle al Ejecutivo que no la tome por tonta. “Tengo una forma de comunicar, una manera de plantear las cosas, y esto entra dentro de una idea de comunicación en la que planteo cómo estoy, en el lugar donde estoy, y cómo me paro frente a la realidad”, desarrolló Bullrich.

Minimizó las consecuencias y resumió: “He leído las interpretaciones más increíbles. Todos han tenido interpretaciones distintas ”. En tanto, reveló que conoce a la cantante por una vinculación familiar. “Ella fue novia de Benjamín Amadeo y yo soy amiga del padre. La conozco de cuando eran novios, íbamos a su casa a comer. Después cada uno hizo su vida. No sé si se acordará, imagino que sí”.

Asimismo, comentó que le gusta la música de Lali y como canta, además de sus expresiones. Y consultada sobre las declaraciones de Milei respecto a la cantante y la postura política de la artista evaluó: “Su manera de expresarse políticamente es una elección de ella. Hay que separar, me parece, como dijo el Presidente [en redes sociales]”.

Fuente: La Nación