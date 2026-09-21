Catamarca: le iniciaron una causa judicial a un hombre que fue grabado ahorcando y pateando a su perro salchicha

Un perro salchicha fue rescatado en Catamarca luego de que se viralizara un video en el que se observa a su dueño ahorcarlo con la correa, arrojarlo al suelo y patearlo. A partir de las imágenes y de una denuncia posterior, la Justicia inició una investigación por presunto maltrato animal y ordenó un procedimiento en la vivienda del sospechoso.

Según confiaron fuentes judiciales a Infobae , el animal fue puesto a salvo y actualmente se encuentra bajo el cuidado de una organización dedicada a la protección animal.

El episodio ocurrió hace unos días en el Parque Adán Quiroga , en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, y fue registrado por testigos. En el video que encabeza esta nota se observa al hombre caminando con el perro. En un momento, el animal se resiste a seguir y el sujeto lo levanta del suelo tirando de la correa, dejándolo suspendido en el aire durante algunos segundos.

Luego, lo arroja sobre el pasto y le da una patada . Las imágenes fueron difundidas por la cuenta de Facebook “Patitas Callejeras - Catamarca” y rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.

“Por favor, alguien que ayude a ese perrito y lo ponga a salvo. No importa el mal día que alguien esté teniendo, el estrés o el enojo, nada justifica maltratar, patear o ahorcar a un animal indefenso” , escribieron desde la organización.

Además, remarcaron que, si una persona no puede hacerse cargo de una mascota, existen otras alternativas: “Puede pedir ayuda o buscarle un hogar responsable. El maltrato jamás es una opción”.

El caso llegó formalmente a la Justicia luego de que una mujer presentara una denuncia ante la Unidad Judicial N°7 y diera cuenta de la existencia del video. Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, el fiscal de Instrucción N°8 del Distrito Norte, Juan Manuel Sánchez Ruiz , abrió una investigación por presunto maltrato animal.

El fiscal encomendó a la División Investigaciones de la Policía provincial una serie de tareas destinadas a identificar al hombre que aparece en las imágenes y localizar el domicilio donde se encontraba el perro . Una vez cumplidas esas diligencias, dispuso un procedimiento para resguardar al animal.

Así, agentes de la División Delitos Culturales y Ambientales , junto con efectivos de la Unidad Judicial N°7 y personal del área de Flora y Fauna, allanaron una vivienda del barrio Marcos Avellaneda , en San Fernando del Valle de Catamarca.

Durante el operativo, rescataron al perro y lo trasladaron a una veterinaria , donde fue examinado para determinar su estado de salud.

Fuentes judiciales explicaron a Infobae que el animal quedó bajo el resguardo de una organización dedicada a la protección animal , cuyos integrantes “van a cuidarlo y buscarle un dueño”.

En paralelo, la investigación continúa. Según indicaron las mismas fuentes, el fiscal avanzará con la imputación del sospechoso debido a la contundencia de las imágenes . Sánchez Ruiz se encuentra terminando de reunir elementos de prueba y testimonios, tras lo cual se espera que el hombre sea citado por la Justicia.

Luego del rescate, desde Patitas Callejeras agradecieron a quienes colaboraron para identificar al involucrado y localizar al animal. “Este caso demuestra algo muy importante: el maltrato animal no debe ser normalizado ni ignorado . Cuando somos testigos de una situación así, involucrarnos, denunciar y aportar información puede hacer la diferencia entre que un animal continúe sufriendo o pueda ser puesto a salvo”, señalaron.

“Ellos no pueden pedir ayuda. Nosotros sí podemos hacerlo por ellos. Gracias a todos los que hicieron posible que hoy este perrito esté a salvo”, concluyeron.

Fuente: Infobae