Tragedia aérea en San Juan: envían la caja negra del helicóptero a Washington para saber qué pasó

" Luego de 84 minutos de vuelo, el helicóptero impactó contra el terreno" , dice el informe de Junta de Seguridad en el Transporte (JST), sobre la tragedia aérea del 29 de julio en la que murieron siete personas. Todo lo que pasó aquellos minutos quedó guardado en la caja negra del helicóptero Bell 412 : las voces de la cabina, los sonidos y los datos del vuelo. Un registro que puede ayudar a reconstruir los últimos momentos de la aeronave y a entender qué pasó antes del impacto.

Pasaron más de 45 días desde la tragedia de San Juan . Tras el accidente, la JST recibió la caja negra, pero no pudo extraer la información. Ahora, la caja fue enviada a Washington para su análisis.

"La Junta no pudo abrirla y ahora fue enviada al ente estatal llamado National Transportation Safety Board (Junta Nacional de Seguridad en el Transporte), en Washington", confirmaron fuentes judiciales a Clarín .

El ente estatal estadounidense intentará acceder a los datos almacenados en la caja negra del helicóptero de la empresa JasFly S.A. el próximo 12 de octubre. La aeronave prestaba servicios para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego e iba a un incendio forestal. El objetivo es recuperar esa información de vuelo que hasta el momento sigue siendo un misterio para los investigadores y que puede ser clave para explicar la causa del trágico accidente.

"La JST informó que resulta necesario el envío de los registradores de datos de vuelo ( Flight Data Recorder – FDR) y de voz de cabina ( Cockpit Voice Recorder – CVR), a las instalaciones de la National Transportation Safety Board (NTSB) para la recuperación de la información", explican fuentes cercanas a la investigación.

Este organismo investiga accidentes e incidentes (AIG) del estado de diseño y fabricación del helicóptero. "Se mostraron muy predispuestos y nos dieron una fecha rápida para el 12 de octubre", agregaron.

El 29 de julio, el helicóptero Bell 412 partió desde Pocito con siete personas a bordo y, después de 84 minutos de vuelo, se estrelló en un terreno árido del Parque Provincial Ischigualasto.

Una zona llena de formaciones rocosas y quebradas, lo que hizo que las autoridades demoren más de 24 horas en rescatar los cuerpos de las siete víctimas fatales y los restos de la aeronave.

Según el informe que publicó la JST hace unos días, el helicóptero chocó dos veces. La primera contra una piedra . "Se encontró en primer lugar parte del rotor de cola, con ambas palas y daños por impacto en su parte inferior con una piedra de 2,5 metros de altura ", dice el informe al que accedió Clarín .

A 15 metros de distancia, se produjo el segundo impacto contra una piedra de tres metros de altura. Allí se encontraron los restos de la cabina . "En ese sector se encontraron la totalidad de los ocupantes y el registrador combinado de voces y datos de vuelo", agrega.

Tanto el rotor principal como los motores se desprendieron del fuselaje y fueron hallados a 67 metros de la cabina , totalmente destruidos. Sobrevivió la caja negra, una pieza clave para saber qué pasó con la aeronave y poder darle una respuesta a las familias de siete fallecidos.

En el accidente perdieron la vida el Subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el director de Protección Civil, Carlos Heredia, y el Subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal. Además, murieron los cordobeses Andrés Bosch, coordinador del Servicio Nacional de Lucha Contra el Fuego; Rodrigo Aimetta, técnico regional del Sistema Nacional del Manejo del Fuego, y Matías Valenzuela, piloto de la empresa originario de la Provincia de Buenos Aires.

Según el informe de la JST, “el helicóptero estaba certificado de acuerdo con la reglamentación vigente y mantenido conforme al plan de mantenimiento del fabricante”.

Además, Matías Valenzuela –el piloto de 53 años– tenía las licencias y habilitaciones al día , incluida la de la aeronave Bell 412. Su certificación médica recién vencía el 30 de noviembre de este año.

Incluso, este organismo visitó las instalaciones del fabricante. Allí se inspeccionó otro helicóptero Bell 412.

" Se realizaron pruebas en simulador de la empresa con el fin de obtener información relevante sobre los procedimientos operativos del helicóptero y sobre la visibilidad del piloto al momento de la aproximación y aterrizaje ", explica.

El informe también detalla que el helicóptero pesaba 4.603 kilos en el momento del accidente, mientras que el límite máximo permitido era de 5.398 kilos . Esto implica un margen a favor de 795 kilos : " El peso y el balanceo de la aeronave se encontraban dentro de la envolvente de vuelo indicada en el Manual de la aeronave", dice la JST.

Asimismo, el helicóptero tenía un sistema portátil de rastreo GPS que enviaba su ubicación a través de redes satelitales y celulares. Incluso, transmitió su ubicación cada dos minutos durante la última hora del vuelo. Esta información permitió reconstruir parte del trayecto de la aeronave previo al impacto.

Por su parte, fuentes judiciales aclararon que ya tomaron todos los testimonios y reunieron los datos aeronáuticos, certificados psicofísicos del piloto y documentos de la aeronave. Además, de los resultados de las autopsias.

" También llegaron los datos del clima y aparentemente había nubosidad . Aunque todavía no se puede aventurar algo, sería irresponsable", agregaron.

Es que la Justicia está a la espera de los registros de los 84 minutos que transcurrieron desde que el Bell 412 despegó de Pocito hasta que chocó contra las rocas del Parque Ischigualasto para poder informar a la población la causa exacta del accidente.

Además, aguardan los resultados de los celulares de las víctimas. "Están analizando los teléfonos de los ocupantes para ver si hay alguna charla o mensaje que aporte información de aquellos minutos. Lo que pasa es que están muy lastimados", aclararon.

El helicóptero sigue en Ischigualasto. Las autoridades planean sacarlo y llevarlo a un lugar seguro, pero una vez que llegue el informe desde Washington, por si necesitan alguna parte.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín