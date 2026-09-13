US Open: la gran final entre Alexander Zverev y Ben Shelton

El número 2 del mundo, Alexander Zverev , frente a Ben Shelton (9° del ranking), y a cargo de la esperanza local de terminar con una sequía de 23 años sin un campeón estadounidense. Ambos se miden en la final del US Open, que está repleta de condimentos, y de la que surgirá un nuevo campeón. Televisan ESPN y Disney+.

Nacido en octubre de 2002 en Atlanta, Shelton ni siquiera había cumplido un año la última vez que Andy Roddick fue campeón y ganó el último título de Grand Slam entre los varones para los Estados Unidos.

Ahora, con 23 años, Shelton está en la misma posición en la que Alexander Zverev estuvo hace seis temporadas : buscará su primer título en un major en la final del Abierto de Estados Unidos. En aquel US Open 2020 de la pandemia, el alemán perdió de forma dolorosa frente a Dominic Thiem en una definición dramática, tras estar a un par de puntos de la victoria. Su primera corona grande tardó en llegar, pero se dio el gusto en junio pasado, sobre el polvo de ladrillo de Roland Garros.

Shelton apunta a terminar con una sequía inesperadamente larga para una de las grandes potencias del tenis. Pero debe remar contra corriente: el historia indica que perdió las cinco veces que se midió contra Zverev previamente, con apenas un set ganado. Pero el norteamericano se abrió paso hasta la final con grandes victorias, la más resonante sobre el campeón defensor Carlos Alcaraz, en un tremendo duelo de cuartos de final que terminó a las 3:33 de la madrugada, el desenlace más tardío en la historia del US Open.

En cuanto al ranking, no cambiará la posición de Zverev, gane o pierda. Pero una victoria en Flushing Meadows podría dejar al alemán a menos de 2000 puntos de Jannik Sinner, el líder del ranking, a dos meses del final de la gira, y en un contexto en el que el italiano tiene muchos puntos por revalidar. El avance de Shelton ya le aseguró un ascenso de cinco posiciones, del 9° al 4° escalón, su mejor ubicación en el ranking. En caso de ser campeón, el estadounidense quedará a menos de 200 puntos del tercero, Carlos Alcaraz. Si obtiene el título, además, Shelton se convertirá en el primer hombre en derrotar a los dos mejores preclasificados en su camino al título del Abierto de Estados Unidos desde 1975.

De su lado, Zverev ha ido de menos a más y parece haber reservado su mejor tenis para las etapas finales. El alemán caminó por la cornisa en el debut contra el italiano Lorenzo Sonego, al que venció en cinco sets; también debió ir hasta el límite en la segunda ronda contra el francés Quentin Halys; desde entonces, no ha cedido un set.

Zverev busca convertirse en el primer jugador que conquista sus dos primeros títulos grandes en el mismo año desde Jannik Sinner en 2024. También llegó a la final de Wimbledon y tiene una marca de 24-2 en partidos de Grand Slam este año.

Shelton comenzó al servicio, pero se complicó con una doble falta y cedió su saque en el primer game de la tarde neoyorquina. A continuación, Zverev se mostró agresivo y no tuvo problemas para adelantarse 2-0. El zurdo calibró su saque, acertó un par de aces y descontó. Luego de cinco games, el alemán mostraba una efectividad total en sus primeros saques: 100 por ciento de los puntos ganados al 3-2. Dentro de un desarrollo intenso, Shelton se lució en el sexto game con una volea a puro reflejo después de que su rival intentó con un segundo passing shot, pero el alemán remontó el 0-30.

Ben Shelton has arrived to the party! 🕺 pic.twitter.com/csunsBM4y5

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Fuente: La Nación