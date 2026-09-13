La izquierda encabeza las elecciones en Suecia y la extrema derecha pierde terreno, según bocas de urna

ESTOCOLMO.- El bloque de izquierda , guiado por los socialdemócratas y con la exfuncionaria Magdalena Andersson como cabeza, lidera los resultados de las elecciones generales de este domingo en Suecia , según dos sondeos a boca de urna publicados tras el cierre de las urnas, mientras que la extrema derecha del actual primer ministro Ulf Kristersson parece perder terreno .

La alianza de cuatro partidos de la oposición de izquierda obtuvo el 51,3% de los votos, en una encuesta publicada por la cadena pública SVT , en comparación con el 46,8% de la derecha, mientras que otro sondeo publicado por TV4 otorgó a la izquierda el 51,3% y a la derecha el 47%.

Ambas encuestas a pie de urna mostraron que la extrema derecha pierde apoyo por primera vez desde su ingreso al Parlamento en 2010, con porcentajes del 17,2% y el 18,5%, respectivamente.

El gran interrogante para este proceso eleccionario pasaba por los Demócratas Suecos (SD), el partido nacionalista y antiinmigración liderado por Jimmie Åkesson, que desde 2022 sostiene desde afuera al gobierno del primer ministro conservador Kristersson, pero que, por primera vez, podría ingresar formalmente al gabinete si la derecha conserva la mayoría.

En ⁠toda Europa, los partidos de extrema derecha fueron ganando terreno: Alternativa para Alemania (AfD),​ que se opone a la inmigración y aboga por estrechar los lazos ‌con Rusia, ganó unas elecciones regionales, y Marine Le ​Pen lidera las encuestas para las ​elecciones presidenciales del próximo año en Francia.

Andersson, líder del Partido Socialdemócrata y primera mujer que ocupó el cargo de primera ministra en Suecia, gobernó durante diez meses antes de perder las elecciones de 2022 y ahora busca regresar al poder al frente de un bloque opositor que llega con una ligera ventaja, pero también con profundas diferencias internas.

Una victoria opositora no garantizaría una formación sencilla de gobierno. Andersson necesitaría compatibilizar las posiciones de los Verdes, el Partido de Centro y la Izquierda, fuerzas enfrentadas en cuestiones económicas, impositivas y energéticas.

En el bloque oficialista, en cambio, el desafío pasa por reunir nuevamente a los Moderados de Kristersson, los Demócratas Suecos, los Demócrata Cristianos y los Liberales. El desempeño de estos últimos resulta crucial porque necesitan superar el umbral del 4% para conservar representación parlamentaria.

Fuente: La Nación