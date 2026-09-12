Uno de los fundadores de La Cámpora tiene un departamento en el edificio donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario

María Soledad Calle no es la única integrante de La Cámpora con una propiedad en San José 1111 , el lugar elegido por Cristina Kirchner para su arresto domiciliario. El senador Mariano Recalde, uno de los fundadores de esa agrupación, es dueño del 1 “A”, el único del edificio que tiene patio, según un informe del Registro de la Propiedad Inmueble al que tuvo acceso LA NACION . Está justo al lado del de Calle. Ninguno de los dos vive en ese lugar. Al menos tres fuentes consultadas por este diario coinciden en que el departamento del legislador camporista, de unos 100 m2 cubiertos, está habitado desde hace un tiempo por una misteriosa “inquilina”.

Luego de que LA NACION reveló la compra del 1 “B” a manos de Calle, la Justicia activó la causa que la tiene como protagonista por una supuesta defraudación a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y pidió informes para conocer los movimientos de Cristina Kirchner dentro del edificio. La Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (Dapve), que depende del Ministerio de Seguridad, reveló que solo hay tres salidas dentro del edificio, supuestamente a la terraza, y que no se pueden distinguir los movimientos internos.

Pero las dudas persisten. ¿Por qué la defensa de la expresidenta reclamaba el uso de la terraza si solo fue tres veces? ¿Para qué se utiliza el departamento de Calle? La sindicalista se presentó esta semana ante el juez Julián Ercolini y dio la misma versión que expuso ante el escribano que intervino en la compraventa: que iba a poner una fundación . No aportó ningún documento. Ni siquiera un nombre.

¿Para qué alguien compraría un departamento que no habita ni alquila? ¿Era el único caso? LA NACION pidió una decena de informes al Registro de la Propiedad Inmueble para conocer quiénes son los vecinos de Cristina Kirchner . Los documentos revelaron la presencia de dos integrantes de La Cámpora.

Calle es la más nueva. Compró en agosto de 2025 , dos meses después del comienzo del arresto domiciliario de la expresidenta. Su departamento es el más grande del edificio, con 252 m2, y en julio debería haber pagado $254.000 de expensas, entre ordinarias y extraordinarias. En el resumen, al que accedió este medio, figura un monto total de $514.722 porque arrastraba una deuda del mes anterior.

Ese mismo resumen de expensas revela que la expresidenta, en realidad el departamento figura a nombre de Los Sauces -una de las primeras sociedades constituidas por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner- debería haber abonado por el mes de julio un total de $249.603, apenas $5000 más que su vecina Calle. El documento también da cuenta de que Cristina Kirchner había cancelado una deuda de $521.895, equivalente a dos meses.

Recalde aparece como otro de los morosos de San José 1111. En la liquidación enviada a los propietarios en julio, figura una deuda de $474.190 y un pago parcial de $350.000. Según ese documento, el mes anterior la deuda había trepado a $824.190.

Los otros vecinos de San José 1111 afrontan expensas de entre $160.000 y $250.000, según el caso. Son números bajos teniendo en cuenta que solo se pagan algunos servicios comunes y una empresa de limpieza. El que más paga es el propietario del local de la planta baja, que abona más de $600.000. No puede venderlo ni alquilarlo por la situación que generó la llegada de la expresidenta. “Cuando hay marchas se corta la calle y el ruido es muy molesto. Todo el tiempo pegan cosas en la pared. Lo único positivo es que tenemos la seguridad en la puerta” , se quejó un vecino.

La propiedad a nombre de Recalde tiene una superficie total de 168 m², pero gran parte de ese metraje corresponde al único patio del edificio. El apellido aparece como propietario desde 2016, aunque el senador no frecuenta el edificio. “Nunca estuvo”, contó una de las personas al tanto de los movimientos en el consorcio. “No vive nadie de la familia” , agregó otro de los vecinos.

Todas las fuentes aseguran que hace un tiempo el departamento está habitado por una supuesta inquilina. “Es una mujer de unos 40 años, la vemos porque saca a pasear al perro, pero no sabemos quién es ni qué hace, en el chat de vecinos no está”, contó una vecina. ¿Tiene algo que ver con el entorno de Cristina? El diario Clarín había revelado hace un tiempo que una de las tres empleadas domésticas de la expresidenta , que tienen la entrada liberada al segundo piso, vivía en otro departamento del edificio para no tener que trasladarse hasta su casa.

Fuentes cercanas al senador Recalde, contactadas por LA NACION , señalaron que su familia decidió prestar el departamento que tiene en el primer piso a “alguien que se hace cargo de los gastos y que está ahí hace aproximadamente un año y medio” . Se trata de un conocido del legislador, según comentaron.

La familia Recalde llegó a San José 1111 apenas un año después de los Kirchner. Los Sauces compró el departamento del segundo piso en junio de 2015, sobre el final de la presidencia de Cristina. Según el informe de dominio, la sociedad pagó US$370.000 por ese inmueble. En agosto de 2016, Héctor y Mariano Recalde adquirieron la propiedad del primer piso . “Monto de la operación: 4.000.000,00 pesos”, dice el registro sin más detalles.

En ese entonces, Héctor Recalde era diputado nacional y tuvo que declarar la compra ante la Oficina Anticorrupción (OA). Mariano ya había dejado Aerolíneas Argentinas y recién lo hizo público ante la OA cuando comenzó su mandato como senador, en 2019. Allí especificó que era titular del 10% del inmueble, porcentaje que mantuvo declarado hasta su presentación del 2024, la última disponible en el sistema de consultas oficial.

“Fue una inversión en su momento. Estuvo bastante tiempo en venta y en alquiler”, recordaron en el entorno del senador Recalde. La misma fuente agregó que finalmente “no se concretó nada”.

En junio del año pasado, cuando comenzó el arresto domiciliario de Cristina Kirchner , el departamento de Recalde tenía el cartel de “venta”, publicitado por una inmobiliaria de San Telmo. ¿Se vendió? “Hay una reserva del mes pasado”, dijeron en la inmobiliaria. En las expensas, sigue apareciendo el apellido Recalde.

También sigue en venta el departamento del tercer piso, justo arriba de la expresidenta . Hace un año, se ofrecía a US$295.000. LA NACION pudo saber que hubo interesados para alquilarlo pero las negociaciones no prosperaron. Las sospechas otra vez apuntan al entorno de Cristina Kirchner .

Recalde visitó a su vecina varias veces en los últimos 14 meses. El 26 de septiembre de 2025, tres meses después del arresto domiciliario de Cristina Kirchner, compartió una foto desde el balcón del segundo piso . Estaban en plena campaña. La imagen sirvió para mostrar a candidatos de Fuerza Patria, entre ellos a Itaí Hagman. En total, fueron seis invitados. Dos meses después, la Justicia limitó las visitas y sólo permitió un máximo de tres personas por turno.

El senador, que también es presidente del Partido Justicialista en la Ciudad , fue uno de los que convocó a una marcha en la puerta de su edificio cuando se cumplió el primer aniversario del arresto domiciliario de la expresidenta.

La Justicia presta especial atención a los movimientos de San José 111 por dos motivos. El primero se debe al cumplimiento de la condena de Cristina Kirchner. Lo último que se conoció fue la respuesta de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (Dapve) ante un pedido del juez Rodrigo Giménez Uriburu.

Ese organismo contestó que el GPS de la tobillera “ no permite determinar con exactitud en qué sector de un edificio se encuentra la persona” . “Puede proporcionar una ubicación geográfica correspondiente al inmueble o sus inmediaciones, pero no permite distinguir si se encuentra dentro de su departamento, en la terraza, en un pasillo, en una escalera o en otro piso”, según un resumen difundido por la Justicia.

Asimismo, la Dapve indicó que la expresidenta registró tres salidas a la terraza. Todas en el mes de marzo, con una duración máxima de 32 minutos. Pese a los escasos movimientos registrados, sus abogados defensores pidieron en mayo que le quitaran las restricciones para hacer uso de ese espacio, al que puede ir entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche, durante dos horas.

Pero la trama alrededor de San José 1111 también abarca otra investigación por el manejo de los fondos de la UOM. El juez Ercolini activó esta semana una denuncia por supuesta administración fraudulenta. En diciembre de 2022, María Soledad Calle participó de la creación de una empresa llamada USEM. Y tres meses después firmó un contrato con el gremio para administrar los aportes de los trabajadores metalúrgicos. A cambio se quedaba con una comisión del 0,5%, según documentos en manos de la Justicia.

Dos años más tarde adquirió el departamento del 1 “B”. ¿Lo compró para ella o fue un pedido del gremio para quedar bien con un tercero? En ese momento, Furlán tenía una alianza estratégica con Máximo Kirchner. Hoy, el sindicato está intervenido, Calle fue echada y el contrato millonario quedó suspendido.

Con la colaboración de Ricardo Brom.

Fuente: La Nación