Con el Presupuesto y Malvinas el Gobierno busca recuperar la iniciativa en el Congreso tras una semana de presión opositora

Tras una semana en la que la oposición le marcó el ritmo y la agenda al oficialismo, La Libertad Avanza buscará recupera la iniciativa en el Congreso con el envío del Presupuesto y el proyecto de Defensa de la Soberanía anunciado por Javier Milei en la cadena nacional por Malvinas.

Tal como manda el artículo 26 de la Ley de Administración Financiera, el Ejecutivo debe enviar el proyecto de Presupuesto a la Cámara de Diputados "antes del 15 de septiembre del año anterior para el que regirá". Es decir, el martes.

Milei presentó su primer presupuesto en persona y con toda la pompa -en un atípico evento nocturno- en el Congreso. El año pasado lo hizo con una cadena nacional. En esta ocasión desde la Rosada aseguran que " al momento no hay nada preparado".

Sí está previsto que el Presidente reciba el lunes en Casa Rosada a los diputados y senadores libertarios para adelantarle lineamientos y bajar línea sobre el discurso que tendrá el espacio.

Se espera algo similar a la última charla-clase que les dio a fines de agosto la cual incluyó un pizarrón, en el que Milei se expresó, y material de lectura porque todos se llevaron un ejemplar del libro "La economía en una lección", de Henry Hazlitt.

El Presupuesto es la norma más importante del año y define el rumbo planteado por el Ejecutivo de cara al año próximo, que tiene el plus de ser electoral. Además de las proyecciones de inflación y dólar (que el Ejecutivo no presentó en el adelanto que envió en julio) establece las partidas de cada área de Gobierno.

A su vez, suele convertirse en una herramienta de negociación clave para el oficialismo para el avance de otros proyectos que corren en paralelo. En el oficialismo aún no diseñaron un cronograma de debate, pero prevén que se extienda, al menos, durante todo octubre.

Las bancadas aguardan el ingreso del texto para definir postura pero ya apuntan los focos sobre áreas concretas. Los gobernadores observarán de cerca el capítulo ligado a obras públicas al igual que las deudas de las cajas previsionales que no fueron transferidas.

La oposición, por su parte, concentrará su atención en las partidas destinadas a jubilaciones, discapacidad y universidades . Por ejemplo, si el oficialismo, como promete, va a presentar una propuesta "superadora" a la extensión de la emergencia en Discapacidad con la que la oposición está amenazado, eso debería estar planteado en el texto.

También el estimado para el avance de la construcción de la Base Naval Integrada (BNI) de Ushuaia y a finalizar la Base Petrel, en la Antártida. A principio de mes el Gobierno ya reasignó por decreto $ 217.959 millones del Presupuesto para eso.

En ese sentido, se espera el ingreso esta semana del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional anunciado por Milei con el fin de ponerle un freno al proyecto petrolero offshore Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, para la explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas.

Según detalló, la ley tendrá tres objetivos: endurecer las sanciones contra empresas vinculadas a operaciones no autorizadas en las islas y ampliar el régimen a otras actividades que afecten los recursos naturales; crear el Consejo de Seguridad Nacional , que coordinará una política transversal entre Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía; y otorgar al Estado facultades para responder con herramientas económicas y diplomáticas ante amenazas a la seguridad nacional. Incluiría un régimen de protección de infraestructuras críticas y marco de protección aeroespacial y marítima.

Sobre este tema, los aliados respaldaron al oficialismo aunque esperan la letra chica del texto. La oposición si bien celebró "el giro discursivo" de Milei sobre la cuestión Malvinas , advierte sobre la incidencia de Estados Unidos y Donald Trump en el tema.

La llegada de estos proyectos promete "oxigenar" al oficialismo después de una semana con doble revés . El miércoles pasado en Diputados la oposición aprobó un emplazamiento -que fue una demostración de fuerza- e impuso su cronograma de debate de los proyectos sobre Endeudamiento y Emergencia en Discapacidad.

A su vez, en el Senado Patricia Bullrich debió dar de baja la sesión planificada para aprobar los pliegos de dos jueces que intervinieron en causas relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y avanzar con una nueva Ley de Biocombustibles porque no hubo acuerdo sobre este último tema con los aliados.

En la Cámara Alta, está semana también buscarán retomar el debate en comisiones de la Reforma Política y de Zonas Frías, un proyecto que ya tiene media sanción de Diputados pero quedó estancado.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín