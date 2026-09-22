Una mujer chocó contra dos autos estacionados y volcó: llevaba champagne y bebidas energizantes

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Una mujer de 34 años protagonizó un choque y vuelco en el barrio porteño de Villa Lugano y debió ser trasladada a un hospital con politraumatismos.

El hecho ocurrió en Larrazábal al 3100, en la intersección con Crisóstomo Álvarez, cuando el Honda Fit que conducía impactó contra un Renault Laguna y una Volkswagen Saveiro que estaban estacionados y no tenían ocupantes. Tras el impacto, el Honda Fit quedó volcado sobre la calle.

La conductora logró salir del vehículo por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia. Posteriormente fue trasladada al Hospital Grierson, donde quedó internada por los politraumatismos sufridos.

Durante la inspección del automóvil, los equipos de emergencia encontraron una botella de champagne, vasos descartables y varias latas de bebidas energizantes.

Además, testigos indicaron que la mujer se encontraba alterada y que mantuvo discusiones con integrantes del SAME y con el propietario de uno de los vehículos dañados.

El operativo estuvo a cargo de Bomberos de la Ciudad, efectivos de la Comisaría Vecinal 8 A y personal del SAME. Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron el choque y posterior vuelco.