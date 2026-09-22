Carlitos Balá: Cuatro años sin el hombre que hizo reír a generaciones

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“¡Ea-ea-ea pe-pé!”. Con esa frase, un flequillo inconfundible y un humor que atravesó generaciones, Carlitos Balá se convirtió en una de las figuras más queridas del entretenimiento argentino. Sus personajes, canciones y ocurrencias quedaron incorporados al lenguaje cotidiano de millones de personas.

Carlos Salim Balaá nació en Chacarita el 13 de agosto de 1925. Antes de convertirse en una estrella, tuvo distintos trabajos y encontró en los colectivos de la línea 39 uno de sus primeros escenarios. Allí contaba chistes y hacía monólogos para los pasajeros, una experiencia que comenzó como una forma de superar su timidez.

Su carrera profesional tomó impulso en la radio. En 1955 se incorporó a “La revista dislocada”, de Délfor Dicásolo, y luego formó el trío “Los Tres” junto a Alberto Locati y Jorge Marchesini. El éxito radial los llevó al teatro y posteriormente a la televisión.

Durante los años 60 consolidó su popularidad con programas como “Balamicina”, “El soldado Balá”, “El flequillo de Balá”, “El clan Balá” y “Balabasadas”. También llegó al cine como Canuto Cañete, personaje que protagonizó tres películas entre 1963 y 1965.

Con el paso de los años, su vínculo con el público infantil se hizo cada vez más fuerte. En 1979 llegó “El show de Carlitos Balá”, donde aparecieron juegos, canciones, personajes y uno de sus mayores símbolos: el Chupetómetro.

El enorme cilindro transparente permitía que los chicos dejaran allí sus chupetes como una forma de dar un paso más hacia una nueva etapa de la infancia. Balá contó que la idea surgió después de consultar con pediatras sobre los efectos del uso prolongado del chupete.

A su repertorio se sumaron personajes como Angueto, el perro invisible, el Indeciso y el Mago Mersoni, además de frases como “¿Qué gusto tiene la sal?”, “sumbudrule” y “un kilo y dos pancitos”.

Balá también tuvo una extensa trayectoria cinematográfica y compartió distintas producciones con Palito Ortega. Entre sus películas se encuentran “Dos locos en el aire”, “Brigada en acción”, “El tío Disparate”, “Vivir con alegría”, “Locos por la música” y “¡Qué linda es mi familia!”.

En sus últimos años continuó participando de homenajes y programas especiales. En 2011 recibió un reconocimiento a la trayectoria en los premios Martín Fierro y en 2017 fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.

El 22 de septiembre de 2022, a los 97 años, fue internado en el Sanatorio Güemes luego de sufrir una descompensación. Murió horas después.

A cuatro años de su partida, su legado permanece en las frases, personajes y recuerdos de quienes crecieron con su humor. Carlitos Balá logró algo poco frecuente: hacer reír a varias generaciones y permanecer en la memoria colectiva mucho después de que sus programas dejaran de estar en pantalla.