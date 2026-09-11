Una exdiputada y actual funcionaria de Milei disfrazó con inteligencia artificial a Massa y otros dirigentes del PJ como cucarachas: la tildaron de nazi

La exdiputada radical de Córdoba, Soledad Carrizo , publicó una foto de los principales dirigentes del peronismo disfrazados como cucarachas , que hizo con Inteligencia Artificial, y generó una fuerte polémica en redes, donde la acusaron de actuar como los nazis cuando deshumanizaban a los judíos durante el gobierno de Adolf Hitler.

Carrizo, actual representante del Estado en el Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), publicó en su cuenta de X un duro mensaje contra la primera plana del peronismo que se citó días atrás en Córdoba para homenajear al exgobernador José Manuel De la Sota, en un aniversario de su muerte. Acompañó su posteo con una foto hecha con IA donde mostraba a todos los peronistas como cucarachas.

"Les quieren hacer creer a la gente que son un peronismo diferente. Pero son los mismos de siempre: Llaryora, Massa, Schiaretti, Vigo y compañía. La única diferencia es que uno ayudó a hundir un país y los otros llevan décadas haciendo lo mismo con Córdoba. Podrán cambiar el discurso, pero el modelo ya lo conocemos", escribió en sus redes.

Les quieren hacer creer a la gente que son un peronismo diferente. Pero son los mismos de siempre: Llaryora, Massa, Schiaretti, Vigo y compañía. La única diferencia es que uno ayudó a hundir un país y los otros llevan décadas haciendo lo mismo con Córdoba. Podrán cambiar el… pic.twitter.com/0lNvjnkpJf

En la imagen se veía a Cecilia Moreau, Sergio Massa, Juan Manuel Olmos, Alejandra Vigo, Juan Schiaretti, el gobernador cordobés Martín Llaryora, el exjuez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, la fueguina Rosana Bertone, la mano derecha de Kicillof Carli Bianco, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Juan Manuel Urtubey, entre otros, todos con un disfraz de cucaracha.

La publicación generó repudios. " Que feo esto Soledad. Te conocí en Diputados y nunca pensé que podías tener mensajes tan violentos y discriminatorios ", la cruzó el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez. "Pero bueno, la gente cambia... O a veces exagera para congraciarse con alguien. Prefiero quedarme con esa diputada trabajadora con la que muchas veces logramos acuerdos importantes", sostuvo.

Que feo esto Soledad. Te conocí en Diputados y nunca pensé que podías tener mensajes tan violentos y discriminatorios. Pero bueno, la gente cambia... O a veces exagera para congraciarse con alguien. Prefiero quedarme con esa diputada trabajadora con la que muchas veces… https://t.co/FMRljrdOip

"@MSoleCarrizo vos no podés hablar de política, te falta coherencia, como dirigente pasaste del Radicalismo de Alfonsín a Libertaria sin escalas buscando un palenque para seguir currando! No tenés altura moral para la crítica", le dijo Carlos Massei, funcionario provincial de la gestión de Llaryora.

La exlegisladora provincial Tania Kyshakevych, del Frente Renovador, se sumó a los cuestionamientos. "¿En qué te has convertido, Sole? De ser una diputada radical respetada, alguna vez una promesa política para Córdoba, a convertirte en la LEILA GIANNI CORDOBESA . Qué lástima, Sole. Cuidado con terminar como ella", lanzó.

Hubo varios usuarios que le recordaron que presentar a otros como cucarachas era algo que hacían los nazis con los judíos. Uno de ellos fue el politólogo Lucas Romero, director de Synopsis Consultores ."Elegiste la palabra (la imagen) que la historia ha dejado reservada para justificar una masacre. Es la palabra exacta que utilizó la Radio Mil Colinas llamando inyenzi (cucarachas) a los tutsis antes de que 800.000 fueran asesinados a machetazos en cien días en Ruanda. También es el registro de la propaganda nazi que convertía al judío en alimaña, en Ungeziefer , para que exterminarlo pareciera higiene y no crimen".

"Cuando llamás cucaracha a un rival no estás siendo dura ni provocadora: estás eligiendo palabras que en la historia humana fueron utilizadas para preparar el terreno de la eliminación física. Lamentable", argumentó Romero.

Carrizo, radical cordobesa, también recibió críticas de dirigentes de su partido. "Innecesario. Inexplicable. Inentendible", la criticó Juan Cruz Cándido, Secretario General del Gobierno de Santa Fe. "Que vergüenza Soledad (temporada 23)", lanzó irónica la abogada Rocío Alconada Alfonsín, nieta del expresidente Raúl Alfonsín

Que vergüenza Soledad. (Temporada 23) https://t.co/oHtswVaiWv

Soledad Carrizo forma parte de los dirigentes hoy llamados radicales con peluca. Exintendenta de Quilino, llegó al Congreso como diputada nacional en 2013 como parte de la lista de la UCR, y luego fue reelecta en 2017 y 2021, dentro del armado de Cambiemos y Juntos por el Cambio.

Tras la asunción de Javier Milei, como integrante del sector de Rodrigo De Loredo, se convirtió en aliada de los libertarios y un voto más para el oficialismo en la Cámara Baja. Tras cumplir su mandato, empezó a militar a favor de una alianza con el mileismo en Córdoba. "Me animé a salir del clóset, quiero una alianza con Milei" , dijo en una entrevista con el diario Perfil , en febrero.

"No me consideró traidora. Muchos radicales hicieron sociedades con anterioridad sin preguntarle al partido ", se defendió ante las críticas internas, cuando comenzó a decir públicamente su deseo de asociarse con los libertarios. "Soy una dirigente con más de 20 años en política y nadie puede dudar de mi radicalismo; nunca transé con el peronismo".

A fines de marzo, tras presentarse como una armadora de la pata radical de La Libertad Avanza cordobesa, el gobierno de Milei la designó como vocal en el Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Fuente: Clarín