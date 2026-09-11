Alerta por fuertes vientos: cómo estará el tiempo este fin de semana en la Costa Atlántica

ZONALES





El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos para distintos sectores de la provincia de Buenos Aires. En la Costa, el fenómeno alcanzará especialmente a Mar del Plata, Mar Chiquita y General Alvarado, con ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h.





El ingreso de un frente frío provocará un marcado descenso de las temperaturas durante este fin de semana en buena parte de la provincia de Buenos Aires, con condiciones especialmente inestables sobre distintos sectores de la Costa Atlántica.





El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos que afectará desde la tarde de este viernes 11 hasta la madrugada del sábado 12 a la costa de General Pueyrredón, donde se encuentra Mar del Plata, además de la costa de Mar Chiquita y General Alvarado.





Según el organismo, el área será afectada por vientos del sudeste de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.





La situación también se extiende a otros sectores del territorio bonaerense. En el sudoeste y sudeste de la provincia, la alerta permanecerá vigente durante la noche del viernes.





Un sábado frío y con posibilidad de lluvias





Para el sábado se espera un aumento de la nubosidad y no se descartan lloviznas y lluvias débiles en distintos puntos de la provincia.





El viento hará que la sensación térmica sea todavía más baja, en una jornada que marcará un cambio importante respecto de las temperaturas registradas durante los últimos días.





En Mar del Plata, se prevé una temperatura mínima de 5°C y una máxima de apenas 10°C. En La Plata, los registros estarán entre 7°C y 10°C, mientras que en Junín se esperan valores de entre 6°C y 10°C.





El domingo llegará el frío más intenso





Las condiciones comenzarían a estabilizarse durante el domingo, con cielo parcialmente nublado y una mañana que podría convertirse en la más fría de toda la semana.





En Mar del Plata, la temperatura podría descender hasta 1°C, con una máxima prevista de 10°C. En La Plata se esperan 3°C de mínima y 13°C de máxima, mientras que en Junín los registros oscilarían entre 1°C y 13°C.





De esta manera, el fin de semana estará marcado por el ingreso de aire frío, fuertes vientos durante las primeras horas y un descenso significativo de las temperaturas, especialmente sobre la Costa Atlántica.