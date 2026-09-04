Un nuevo video sobre el choque fatal en Grand Bourg cambia las hipótesis pero siguen los interrogantes

Cuando Axel Rodríguez Torres (29) y su pareja Carla Adriana Ibáñez (34) volaron por los aires nadie entendía su intrépida maniobra. "Algo pasó", repetían los testigos que vieron la trágica escena. Nadie entendía por qué giraron en "U" o iban a esa velocidad o por qué cruzaron el semáforo en rojo en plena Ruta 197, en Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas.

Para empezar a determinar qué pasó son clave los videos de las cámaras de seguridad, algo que el fiscal Ariel Wassouf de Malvinas Argentinas está analizando en detalle.

Como medida de rigor, primero imputaron por homicidio culposo a dos hombres, uno de 70 y otro de 27 que manejaban un Fiat Cronos y un Peugeot 207, respectivamente, contra los que impactaron las dos motos.

Luego, los investigadores detuvieron a dos jóvenes que iban en otra moto, que estaban a la par del fallecido y también chocaron.

A medida que los testigos y las cámaras mostraban la secuencia de los hechos del martes alrededor de las 19, la hipótesis cambió. ¿Axel y Carla escapaban de un intento de robo?

Esa versión circuló este jueves cuando las primeras imágenes trascendieron.

Primero porque la Honda Tornado en la que viajaban dos jóvenes de 22 años no tenía patente. Y después porque nada parece explicar por qué Torres dio una vuelta en U en 197 para cambiar el sentido de circulación y por qué iba tan rápido como para cruzar en rojo con su Motomel S2.

Torres, según se ve, tenía el casco mal colocado y su pareja, con quien vivía en Los Polvorines, ni siquiera lo llevaba.

En las últimas horas, el fiscal Wassouf tuvo acceso a un nuevo video que, lejos de explicar la situación, abre nuevos interrogantes.

Se ve a la víctima fatal y a su pareja cruzarse frente a la Honda Tornado antes de la intrépida maniobra.

Arriba iban Nicolás C. y Juan A., dos amigos de 22 y 23 años que, de acuerdo a lo que declararon, no conocían Axel Torres.

Con las nuevas imágenes incorporadas al expediente y a las que tuvo acceso Clarín , la hipótesis del robo ha quedado casi descartada porque se puede vislumbrar un conflicto previo.

No está claro si la pelea fue por una maniobra de tránsito, si pretendían correr picadas o si una confusión derivó en la mala maniobra.

Es que, según confiaron fuentes de la investigación consultadas por Clarín , hacía poco tiempo a Torres le habían robado una Honda Tornado de características similares a las que manejaban Nicolás e Ignacio sin patente.

Por eso, una de las hipótesis que analizan es si pensó (o descubrió) que se trataba de su moto y por eso empezó a perseguirlos a esa velocidad. De momento, no han podido probar ni descartar que no lo sea.

"Tras el análisis fílmico y los testimonios recabados no se logra probar la comisión de un delito por parte de los aprehendidos Nicolás C. e Ignacio A. Por eso, se ordena recaratular las actuaciones como averiguación de ilícito , así como también se dispone la libertad de los imputados", explicaron a Clarín .

Además, descartaron la responsabilidad de los conductores del Cronos y del 207 que no vieron la secuencia previa y cruzaban con el semáforo a su favor.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín