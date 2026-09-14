Un tiro letal por la espalda de un policía a un ladrón: “Mi hermano no merecía morir”

Gustavo Damián Buenahora tenía 23 años y ya sabía lo que estar en una prisión. Con un prontuario de robos, salió otra vez a delinquir en un barrio de Mar del Plata y terminó como se preveía, muerto de un balazo que, por la espalda, le disparó un policía que ahora quedó envuelto en un debate: ¿Actuó mal o actuó bien?

La secuencia quedó filmada por un chico que grababa con su celular desde la terraza de su casa: "¡Pa, le pegaron un tiro a uno. Mirá, lo grabé justo! ", le dice desesperado. En el audio se escuchan tres disparos.

Lo cierto es que Buenahora murió allí mismo, en el techo de una casa del barrio Belisario Roldán , en Avellaneda al 7400. A su lado encontraron un revólver calibre 38, con el que -según los agentes- les apuntó.

De acuerdo a las fuentes consultadas por Clarín , el miércoles 9 de septiembre, a la tarde, policías que realizaban tareas de patrullaje preventivo observaron una moto Bajaj Rouser 135 negra que había sido robada poco antes. Cuando su conductor vio a los agentes, escapó por los techos de las casas.

Al ser detectado, uno de los oficiales le disparó. La autopsia estableció más tarde que la bala ingresó por detrás de la oreja derecha y salió por el parietal izquierdo. Es decir, fue por la espalda .

Se trata de un subteniente de 37 años del Comando de Patrullas Norte de Mar del Plata. Tiene una antigüedad de 14 años.

La fiscal María Florencia Salas entendió, en principio, que actuó en legítima defensa, por lo que el imputado permanece en libertad.

La División de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense inició un sumario administrativo, aunque por ahora el policía sigue en funciones.

Una hermana del ladrón fallecido, de nombre Abigail, hizo un posteo en Facebook donde cuestionó duramente el accionar de las fuerzas de seguridad.

" Basta del gatillo fácil. ¿Efectivos policiales están para cuidarnos o matarnos? Es te mensaje va para toda esa gente que se está encargando de ensuciar a mi hermano ", escribió.

Y agregó: " Mi hermano no estaba haciendo las cosas bien, lo sabemos, pero no merecía morir . No lo merecía. A pesar de todo, él era una gran persona, un chico con un gran corazón, por lo cual no merecía morir. No era necesario matarlo como lo hizo, sin pensar en absolutamente nada" .

" Mi hermano tenía 23 años, toda una vida por delante, y él se la arrebató como si nada. ¿Y por qué? ¿Por ser policía? ¿Por qué tenemos que permitir que los maten, si existe una Justicia que puede hacer pagar todos sus delitos? ", planteó.

La mujer afirmó: " Lo vuelvo a decir: mi hermano no estaba haciendo las cosas bien, pero no era necesario que lo matara como un perro. Le hubiera dado en el pie y él, en este preciso momento, estaría detenido, esperando que lo condenen por su delito . Pero no: hoy se encuentra en un cementerio por un policía que no actuó como tenía que actuar" .

" Hoy nos tocó a nosotros, a la familia de Gustavo, mi hermano, pero mañana podrían ser ustedes, con algún hijo, hermano, sobrino o nieto, porque para los policías todos los chicos o chicas que están en situación de calle o perdidos en las drogas tendrían que estar todos muertos ", expresó.

Por último, sostuvo: " Hay un Dios que lo ve todo y sé que mi hermano va a tener la Justicia que él se merece, porque ningún policía tiene el derecho sobre la vida de nadie. Ningún policía tiene derecho a disparar, provocándole la muerte a nadie ".

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense destacaron, en cambio, el comportamiento del policía, al que le secuestraron su pistola 9 milímetros para hacer las pericias.

El subsecretario de Fiscalización y Control Policial de esta cartera, Andrés Escudero , advirtió que el ladrón fallecido "era una persona que desde 2021 para acá había tenido antecedentes todos los años y que ya había sido detenido por la Policía en un intento de robo agravado por escalamiento", ya que "había intentado entrar en una vivienda y en un depósito".

"Estuvo 20 días con pedido de captura . La Policía lo capturó en un segundo hecho, estuvo preso un tiempo y luego volvió a cometer otro hecho en el cual se lo detuvo", indicó a los medios locales.

"Me parece que hay que destacar el compromiso de estos efectivos policiales que estuvieron atentos y no tuvieron miedo de actuar", agregó.

El oficial quedó imputado por " homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial en legítima defensa ".

Según La Capital de Mar del Plata , el intendente Agustín Neme respaldó públicamente al policía.

Buenahora había tenido un pedido de captura que estuvo vigente durante 20 días en 2022, por un "hurto agravado por escalamiento calificado por la participación de menor de 18 años".

En aquel momento lo detuvieron y lo trasladaron a la Unidad Penal N° 44 en Batán.

Además, lo acusaron en otros tres procesos penales: en 2021 (hurto agravado), 2023 (hurto agravado) y 2024 (tenencia simple de estupefacientes).

Obtuvo la libertad en la Unidad Penal N° 15 de Batán el 26 de marzo pasado. Pero no tardó mucho en volver al delito y su trágico final no sorprendió a quienes lo conocían.

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín