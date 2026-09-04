Tras adjudicar el Canal de la Ciudad, Jorge Macri relanza la licitación de las dos radios públicas porteñas

Después de adjudicar el Canal de la Ciudad a Cale Group, el jefe de Gobierno porteño vuelve a la carga con las radios públicas. Jorge Macri relanzó la licitación para concesionar durante cinco años el gerenciamiento de La Once Diez AM 1110 y La 2x4 FM 92.7, luego de que el primer llamado quedó desierto por falta de ofertas.

La nueva convocatoria se publicó en el Boletín Oficial. Las dos emisoras aparecen como renglones separados, por lo que una empresa podrá presentarse para operar una sola radio o las dos. Además, podrá disponer de las antenas y equipos de transmisión de ambas radios.

El canon base es de $1,53 millón mensual para cada emisora. La apertura de las ofertas será el 28 de septiembre, a las 11 horas, a través del sistema Buenos Aires Compras.

El relanzamiento se produce después del resultado que tuvo el primer proceso. En aquella convocatoria, La Once Diez y La 2x4 formaban un único renglón y nadie presentó una propuesta. El canon base conjunto era de $1,23 millón mensual. En cambio, el Canal de la Ciudad, que integraba el otro renglón, recibió dos ofertas y fue adjudicado a Cale Group , la empresa del empresario Augusto Marini, dueño de los canales de streaming Carajo y Blender.

La adjudicación del Canal se concretó en agosto, por cinco años, con un canon mensual inicial de $50 millones y se estima que tomará posesión Cale Group antes de fin de año . Ahora la Ciudad vuelve a intentar con las radios, pero con un cambio en el diseño de la licitación para buscar operadores que estén interesados en hacerse cargo de una sola emisora. De hecho, Clarín accedió a fuentes que aseguran que un importante grupo empresario estaría interesado en quedarse con la FM 2x4, que es la única radio que transmite todo el día música de tango.

La concesión de los medios públicos porteños forma parte de la estrategia del jefe de Gobierno porteño para reducir el gasto en la administración pública de la ciudad de Buenos Aires.

Cuando se abrieron los sobres de la primera licitación, Jorge Macri defendió la decisión con una definición contundente. "No es momento para financiar con los impuestos de los porteños algo que puede gestionar el sector privado sin costarle un peso a los vecinos", dijo en aquella ocasión.

El nuevo pliego establece que la Ciudad otorga "la concesión del gerenciamiento con carácter oneroso de la operación" de las dos radios. El futuro operador deberá hacerse cargo de la administración, la operación técnica, la programación, la comercialización publicitaria y el mantenimiento. Y la Ciudad conserva la titularidad de las emisoras y sus frecuencias.

La licitación exige la presentación de un plan de trabajo, una propuesta de programación, un plan de inversiones y documentación que acredite capacidad técnica y económica de las empresas que se presentan al concurso. Las radios continuarán con una operación de 24 horas y tendrán perfiles diferenciados. La Once Diez mantendrá una orientación vinculada con la información, la cultura, la educación y el turismo porteño; mientras que La 2x4 seguirá dedicada al tango.

El relanzamiento de la licitación se produjo en medio de una protesta de los trabajadores de las radios. Este miércoles, empleados de La Once Diez y La 2x4 se movilizaron frente al teatro Gran Rex, durante la final del Mundial de Tango, para rechazar la concesión de las emisoras.

Los trabajadores cuestionaron que, por primera vez en diez años, La 2x4 no transmitió ni cubrió la final del principal evento tanguero de la Ciudad, pese a que el tango constituye el eje de identidad de la emisora. Además, reclamaron "que no se liciten ni se vendan las radios públicas", planteó la locutora Graciela Rafa , conductora de Café 2x4, en declaraciones a la agencia Anccom.

Los trabajadores también cuestionaron que el pliego de la licitación no establece qué ocurrirá con los 260 empleados que actualmente tienen las dos radios entre periodistas, técnicos y personal administrativo. Lo mismo sucede con los 150 del Canal de la Ciudad.

"Hay que ver cómo hacen para separar las dos radios, porque muchos locutores, técnicos y administrativos trabajan para la AM y la FM", explicó a Clarín un periodista que trabaja en La Once Diez y que teme por su futuro laboral.

El Gobierno porteño mantiene reuniones con el personal que trabaja en el Canal de la Ciudad para explicarles el nuevo escenario que se abrirá con la transferencia, probablemente antes de fin de año. A los empleados de planta permanente se les ofrece la posibilidad de ser reubicados en otras áreas de la administración porteña, mientras que la mayoría de los contratados no tiene garantizada su continuidad.

La situación de las radios tiene además un componente regulatorio particular, porque se trata de servicios que utilizan frecuencias del espectro radioeléctrico y cuya regulación corresponde al Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), que se opuso desde un principio a este proceso encarado por el jefe de Gobierno porteño .

Durante la primera licitación, el interventor del ENaCom, Martín Ozores , envió una carta documento a Jorge Macri para advertirle que la concesión de los medios públicos porteños entraba en conflicto con el marco regulatorio nacional.

Ozores sostuvo que la normativa establece la "indelegabilidad del servicio" y advirtió que, si la Ciudad avanzaba con la adjudicación, podía configurarse una falta grave sancionable con la caducidad de la licencia o registro.

La Ciudad rechazó esa interpretación y sostuvo que no transfiere las licencias ni las frecuencias, sino que delega el gerenciamiento operativo . La discusión cobra particular relevancia en el caso de las radios, que utilizan frecuencias AM y FM.

La radio AM, conocida antes como Radio Municipal y desde 2013 como La Once Diez, cumplirá 100 años en mayo de 2027. Su historia incluye además un intento de privatización durante los '90, que terminó con un acuerdo para trasladar su frecuencia de la AM 710 a la AM 1110 Megahertz (Mhz).

El Gobierno porteño creó en el año 1973 la FM de Radio Municipal , en la frecuencia de 92.7 Mhz. En los '90 se firmó un convenio para transmitir por esta emisora la programación de FM Tango, que luego se dio de baja. Y en octubre de 2000 cambió su identidad a La 2x4, conservando la programación dedicada al tango.

Ambas radios estaban en el histórico edificio del Centro Cultural San Martín, en pleno centro porteño. Pero el año pasado las mudaron al edificio donde funcionaba Radio Continental, en Palermo, donde tienen contrato de alquiler hasta abril de 2027.

Ahora la Ciudad propone el gerenciamiento privado de ambas emisoras, en una licitación convocada por Jorge Macri. El próximo 28 de septiembre se sabrá qué empresas están interesadas en gestionar La Once Diez y La 2x4, así como el canon mensual que proponen pagarle al Gobierno porteño.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín