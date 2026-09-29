Un exintendente radical de Mendoza quedó a un paso de ser condenado por corrupción por desviar fondos a una cooperativa fantasma

En Mendoza, el caso de corrupción de la "Cooperativa Fantasma" está a punto de cerrarse con las condenas del exintendente de Las Heras, Daniel Orozco , y su mujer y exdiputada provincial Janina Ortiz. Ambos llegaron a un acuerdo en sus penas con la Fiscalía y van a un juicio abreviado para evitar ir a la cárcel. La decisión final está en manos del Tribunal Penal Colegiado N°1.

Acusados de desviar fondos de la Municipalidad de Las Heras de forma sistemática bajo la pantalla de la cooperativa "Manos a la Obra", la pareja reconoció su culpabilidad en el delito y llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Delitos Económicos, representada por el fiscal Juan Ticheli, en donde los acusados recibirían 3 años de cárcel en suspenso en el marco de una pena conjunta, confirmaron a Clarín .

Ortiz también fue imputada por amenazas coactivas al presuntamente aprovechar su cargo como secretaria de Gobierno de Las Heras para presionar a una trabajadora de la comuna , amenazándola con quitarle el empleo si no accedía a tener relaciones sexuales con uno de los funcionarios también complicado en esta causa de corrupción. La mujer grabó el encuentro y el registro dio inicio a la investigación de la Justicia.

Además de los años de prisión pactados, según indicaron a Clarín fuentes allegadas al caso, la condena también les impone la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

Para llegar a este acuerdo, debió intervenir en principio el Juzgado Penal Colegiado , que rechazó las quejas de las defensas a los requerimientos de citación a juicio concretados por el Ministerio Público Fiscal de Mendoza.

Ahora todo queda en manos del Tribunal Penal Colegiado N°1 , que deberá definir si el acuerdo es homologado y así dejar firmes las penas contra los exfuncionarios mendocinos.

La pareja no es la única en la mira de la Justicia por esta causa, pero solo ellos forman parte de este juicio abreviado. Los demás imputados, todos pertenecientes a la intendencia de Las Heras, son: Osvaldo Oyhenart, exsubsecretario de Políticas Sociales; Hernán Mostaccio, exsecretario de Modernización y jefe de Licencias de Conducir; Juan Pablo Pandolfi, agente contratado; Daniel Herrera, contador; y Adrián "Moco" Pérez , empleado municipal y titular formal de la cooperativa Manos a la Obra. Enfrentan la elevación a juicio señalados como partícipes necesarios para el delito.

A ellos se sumó un segundo grupo de seis exfuncionarios, Mauro Homan, Mauricio Valle, Diego Tolin, Leandro Tassi, Patricia Díaz y Carlos Nofal, quienes quedaron involucrados por negligencia en los controles de sus áreas, pero evitaron ir a juicio tras pagar una reparación económica de 62 millones de pesos.

El caso se destapó por la filtración de audios en los que Oyhenart exponía abiertamente los mecanismos de desvío de fondos públicos . Estos fueron tomados por una mujer que fue amenazada con perder su trabajo en la Municipalidad de Las Heras si no tenía relaciones con el funcionario.

Este hecho dio inicio a la investigación donde Ticheli reconstruyó el método de fraude que, entre los años 2021 y 2023, le costó al patrimonio de la Municipalidad de Las Heras unos $35.511.386,14.

Todo se centraba en la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada, una entidad dedicada en los papeles al reciclaje, pero que realmente nunca funcionó. Por orden del municipio encabezado por Orozco, la organización fue reactivada artificialmente con el único propósito de cobrar por supuestos servicios de limpieza urbana que jamás se realizaron.

Así, a raíz de licitaciones públicas y contrataciones directas , se comenzaron a destinar fondos lasherinos a una cuenta bancaria vinculada a los imputados, todo con la firma de funcionarios que omitieron los controles de rigor.

La relación entre Alfredo Cornejo y Daniel Orozco pasó de la alianza política a un enfrentamiento total. El quiebre definitivo ocurrió cuando el ex intendente de Las Heras decidió abandonar el frente Cambia Mendoza para aliarse con Omar de Marchi en el espacio Unión Mendocina.

El distanciamiento se profundizó durante la campaña electoral. Cornejo cuestionó con dureza la decisión de Orozco por su movimiento electoral : "Es lamentable lo que pasó en Las Heras porque se trata de una defraudación a cada vecino y vecina que lo eligió. Es triste que prevalezcan los intereses personales por sobre los colectivos. Orozco defraudó a Cambia Mendoza" , dijo en 2023.

Años después, cuando estalló el escándalo de la cooperativa y Cornejo ya se había convertido en gobernador por segunda vez, visitó el municipio de Las Heras y dijo que la comuna "ha sufrido un deterioro en los últimos años de falta de gestión mezclada con corrupción ". En ese momento todavía faltaba mucho para que la causa comenzara a definirse, pero el jefe provincial ya definía abiertamente el caso como un hecho de corrupción.

Ahora, al conocer la intención de Orozco y Ortiz de llegar al juicio abreviado reconociendo su culpabilidad, Cornejo volvió a la carga, aseguró estar "muy satisfecho" con las noticias, y profundizó: "Si ellos mismos reconocen la culpabilidad, es un gran avance para el proceso judicial y para que un caso de falta de transparencia y corrupción quede aclarado y sancionado".

Fuente: Clarín