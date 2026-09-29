Poder Ciudadano cuestionó al Gobierno y alertó por el retroceso de los últimos seis años en materia de corrupción

Con la presencia de dirigentes del oficialismo y la oposición, además de jueces y fiscales, la organización Poder Ciudadano celebró este lunes su tradicional cena anual, bajo el lema Las Instituciones Importan , en la que llamó a combatir la corrupción y "escucharnos entre todos".

El presidente de la entidad, Martín D'Alessandro , cuestionó al Gobierno de Javier Milei por lo que consideró un retroceso en materia de transparencia y controles contra la corrupción. "En los últimos años no solo no se ha avanzado en ninguna política específica destinada a incrementar la transparencia, sino que pareciera que buscamos ampliar la impunidad", aseguró en su discurso

El politólogo D'Alessandro mencionó como ejemplos la reducción de juzgados con capacidad para investigar la corrupción de funcionarios, el proyecto de " Inocencia Fiscal " que contemplaba a los funcionarios públicos y la reforma política enviada por el Gobierno al Congreso . Sobre esta última iniciativa, cuestionó "la liberación de los límites a las donaciones de dinero en las campañas electorales" y "la habilitación a campañas paralelas sin controles".

También apuntó contra el aumento del gasto en las agencias de inteligencia "sin ninguna rendición de cuentas " y cuestionó lo que definió como "mentiras y dilaciones" frente a casos de enriquecimiento vinculados al ejercicio de la función pública, en una referencia implícita al el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Escuchaban su discurso más de 400 personalidades, entre los que estaban los jueces de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Guillermo Yacobucci. También los jueces federales Daniel Rafecas, Julián Ercolini, Sebastián Casanello, Leopoldo Brugilia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Y los exjueces del Juicio a las Juntas, Ricardo Gil Lavedra y Carlos Arslanian.

Además, asistieron los fiscales federales Diego Luciani, Sergio Mola, Mario Villar, Claudio Navas Rial, Sergio Rodríguez y Eduardo Taiano ; los jueces del Tribunal Oral Federal, Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu ; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Inés Weinberg ; y el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand , entre otros funcionarios judiciales.

El presidente de Poder Ciudadano puso el foco en el desempeño argentino en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Según señaló, la Argentina ocupa el puesto 104 entre 182 países, con solo 36 puntos sobre 100. D'Alessandro sostuvo que " es el peor resultado de los últimos diez años, consolidando la tendencia declinante de los últimos seis años".

Ese resultado también tiene consecuencias económicas. "Este índice es el más consultado por los inversores globales sobre la integridad de las naciones", sostuvo. Y agregó que "no parece casual" que, según el último informe sobre inversiones de la OCDE, la Argentina "haya caído al último lugar de la región en recepción de inversiones extranjeras ".

D'Alessandro afirmó que "si son correctas las estimaciones que la corrupción hace perder al país entre un 8 y un 10 por ciento del PBI al año", la lucha contra ese problema podría resultar especialmente beneficiosa para la economía de la Argentina.

En esa línea, aseguró que no es correcto el diagnóstico "que la corrupción va a desaparecer con el solo achicamiento del Estado ". Según explicó, tanto las regulaciones excesivas como una desregulación sin controles pueden generar oportunidades para la corrupción.

Su discurso lo escucharon pocos dirigentes oficialistas, entre los que se destacaron los diputados de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja y Luis Petri , quien fue acompañado por su pareja la periodista Cristina Pérez ; y el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez .

También estuvieron Gabriela Zangaro , titular de la Oficina Anticorrupción; Alejandro Díaz, síndico General de la Nación ; Matías Alvarez, presidente de la Unidad de Información Financiera; Mauro Brandi, jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano; y Guido de Graaf , presidente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales del mismo ministerio que conduce Sandra Pettovello , quien concurrió el año pasado, pero este año no participó de la cena de Poder Ciudadano.

Otro de los ejes del discurso de D'Alessandro fue la participación de la sociedad civil . El presidente de la entidad cuestionó el decreto del Gobierno actual que limitó el acceso a la información pública y el que eliminó la participación y consulta ciudadana en el proceso de designación de jueces .

También criticó los proyectos de regulación del lobby y de "defensa de la soberanía nacional". Sobre el primero, afirmó que busca someter a las ONG a un régimen de vigilancia sobre sus actividades. Sobre el segundo, cuestionó las restricciones que "afectan nuestra libertad de opinión ".

"Esperamos que el Congreso advierta los peligros para la democracia y la inconstitucionalidad de estos artículos, que para nosotros son evidentes", dijo D'Alessandro.

Ante un auditorio reunido en el hotel Sheraton de Retiro , el presidente de Poder Ciudadano buscó marcar distancia de una posición antipolítica .

"Nunca tuvimos una posición antipolítica, ni alimentamos los escándalos, ni el fanatismo punitivo , ni el falso moralismo ", sostuvo. Y resumió la posición de la entidad con una definición: "Las instituciones importan siempre, gobierne quien gobierne".

"Cuando una sociedad se organiza y exige, refuerza la confianza entre la gente y las instituciones del Estado, y entonces las probabilidades de autocratización disminuyen, y las probabilidades de desarrollo aumentan", concluyó D'Alessandro.

Luego, el expresidente de Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofré , destacó la presencia de jueces y fiscales en la cena anual de la entidad. Y le otorgó una distinción al procurador general de la Nación, Eduardo Casal , porque "a lo largo de estos años ha sido un socio estratégico en la lucha contra la corrupción". El funcionario judicial no pudo asistir porque estaba en una actividad en otro país, pero envió un video de agradecimiento que se proyectó durante la cena.

Y cerró el evento, Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano. Tras su discurso tocaron varios temas musicales Darío Jalfin y Maggie Cullen .

En la previa a la cena, que tuvo la conducción de la periodista Eleonora Cole , hubo un cocktail donde conversaron animadamente las 400 personas que asistieron al tradicional evento de Poder Ciudadano. Uno de los temas centrales de discusión fue la difícil situación económica, junto con el adelantamiento de la campaña electoral presidencial, los diferentes casos de corrupción y la actitud de la senadora Patricia Bullrich , sobre quien algunos destacaban los gestos de autonomía -dentro del oficialismo- que viene mostrando en los últimos meses.

Entre los dirigentes políticos que asistieron al evento anual de Poder Ciudadano se destacaron varios que podrían presentarse como precandidatos presidenciales, como los economistas Hernán Lacunza (PRO) y Carlos Melconián , el exsenador Ernesto Sanz (UCR) y el banquero Jorge Brito , quien ingresó al cocktail conversando animadamente con el exjefe de Gabinete peronista Juan Manuel Abal Medina .

También participaron embajadores, empresarios y periodistas. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio (PRO); el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis (PJ); el exministro de Economía Alfonso Prat Gay (PRO); los diputados Karina Banfi (UCR), Nicolás Massot (EF), Emilio Monzó (PU), Esteban Paulón (EF), Sebastián Galmarini (UxP) y Germán Martínez (UxP); la senadora Carolina Losada (UCR), quien fue junto con su pareja, el exsenador radical y actual auditor general de la Nación , Luis Naidenoff.

Estuvo otra auditora de la AGN, Pamela Calletti (IF); los legisladores porteños Martín Lousteau (UCR), Laura Alonso (PRO) y Silvia Lospenatto (PRO); los exdiputados Margarita Stolbizer (GEN), Daniel Arroyo (UxP), Malena Galmarini (UxP), Jesús Rodríguez (UCR), Marcelo Stubrin (UCR) y Facundo Suárez Lastra (UCR); la exsenadora y vicepresidenta de Poder Ciudadano, Norma Morandini (FC); y el fundador del FrePaSo José Octavio Bordón.

Además asistieron al evento el director ejecutivo de CIPPEC y ex diputado del PRO, Luciano Laspina ; el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA, Martín Etchevers , junto con el director ejecutivo de la entidad de medios, Andrés D'Alessandro ; el presidenta de FOPEA, Fernando Stanich , con la secretaria y extitular de la entidad de periodistas, Paula Moreno ; la secretaria Silvia Naishtat y el prosecretario Fernando Ruiz de la Academia Nacional de Periodismo; y la presidenta del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal, Alejandra García , entre otros.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín