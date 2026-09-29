Roberto Edgar, líder del grupo Volcán, se sumó a La Libertad Avanza: “Quiero ser candidato a intendente”

A un año de las próximas elecciones y en línea con la idea subyacente de incorporar a figuras ajenas a la política tradicional, La Libertad Avanza (LLA) sumó a sus filas a Roberto Edgar, líder del grupo de cumbia de los '90, Volcán . Afiliado desde el viernes al partido que lidera a nivel nacional el presidente Javier Milei, anunció que buscará pelear por la intendencia de Puerto Iguazú .

El cantante, que ya cuenta con el respaldo del titular de LLA en su provincia, Adrián Nuñez, contó que decidió integrarse a ese espacio porque se siente "identificado".

"Tengo esperanza y mucha fe, si bien faltan muchas cosas, no pierdo las esperanzas ", dijo en una entrevista con Ar12 cuando le preguntaron por qué se inclinó por la fuerza política que conduce los destinos de la Nación.

En esa misma charla aclaró que, por lo pronto, no tiene pensado dejar la actividad principal por la que mucha gente lo conoce, estar al frente de Volcán. No obstante, remarcó que su objetivo es ser intendente de la ciudad en la que nació.

" La música es mi cable a tierra, pero si asumo esta responsabilidad, la prioridad va a ser la política , pero voy a necesitar ese cable a tierra. La música me hace muy feliz, si digo que dejo voy a dejar la música, te mentiría", admitió el intérprete del clásico Esa malvada . Sin embargo, subrayó que, "en el caso de llegar, la prioridad va a ser la política" .

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Roberto Pascual Rodas, tal su verdadero nombre, se mostró "esperanzado en que todo esto se va a solucionar". Entre sus principales preocupaciones mencionó el creciente "consumo de paco" en su ciudad, uno de los principales centros turísticos del país.

"Ya se ha difundido a nuestros jóvenes deambulando por las calles en medio de los turistas. Es una ciudad de 90 mil habitantes, pero no deja de ser un pueblo , nos conocemos la mayoría y me toca vivir esta problemática con gente amiga, familiares, tengo un hijo de 12 y otro de 2 y pienso en el futuro de ellos", comentó.

Mientras esperan que el gobernador Hugo Passalaqcua defina la fecha de los comicios provinciales, que probablemente vayan separados de las elecciones nacionales, el armado libertario ya comenzó a construirse,

En ese sentido, en las redes sociales de La Libertad Avanza Misiones señalaron que la incorporación de 'Roberto Edgar' "fortalece la presencia de las ideas de la libertad en una ciudad clave de la provincia, sumando compromiso, organización y trabajo territorial".

"Cada vez somos más los que decidimos involucrarnos para construir una Misiones distinta", cerraron en la publicación, donde no faltaron los comentarios de quienes le expresaron su acompañamiento al cantante, parafrasearon el hit de Volcán y pidieron "que llore, que llore la renovación" .

Fuente: Clarín