El Gobierno le otorgó rango de embajador a Adolfo Cambiaso: qué función cumplirá

El Gobierno le otorgó a Adolfo Cambiaso rango de embajador y le encargó una misión "ad honorem" que estará vinculada con la promoción internacional del deporte argentino , con el fin de "fortalecer la imagen y el posicionamiento internacional" del país.

Según la medida, oficializada a través del Decreto 1116/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial , el polista llevará a cabo su tarea en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

En los fundamentos, el Gobierno sostuvo que "las actividades económicas vinculadas con el deporte argentino" tienen potencial para " contribuir a las exportaciones de bienes y servicios , generar oportunidades de negocios y favorecer el desarrollo del turismo ".

Además, remarcó que el deporte constituye "una plataforma para fortalecer la imagen y el posicionamiento internacional de la República Argentina ", al proyectar "el talento y la excelencia deportiva nacional" y contribuir a "la promoción de su oferta exportable y de sus atractivos turísticos".

Respecto del polo , la norma afirmó que "ocupa un lugar destacado en el ámbito mundial " y que representa una expresión de la tradición deportiva argentina con capacidad para impulsar la promoción de bienes, servicios y experiencias turísticas vinculadas con esa disciplina.

En esa dirección, el Ejecutivo destacó que Cambiaso posee una "extensa y destacada trayectoria deportiva " que lo sitúa entre "los principales referentes del polo argentino en el mundo", y señaló que sus méritos deportivos y su proyección internacional lo convierten en "una figura idónea para contribuir a la difusión de los valores del deporte argentino y al fortalecimiento de la presencia del país en el exterior".

A partir de esos conceptos, el decreto concluyó que resulta conveniente encomendarle "un cometido especial y concreto destinado a contribuir a la promoción internacional del deporte argentino, en particular del polo ".

Por ello, el Gobierno le asignó la categoría de "Embajador Extraordinario y Plenipotenciario" , aunque aclaró que lo hizo "al solo efecto del rango protocolar ", en los términos previstos por la Ley del Servicio Exterior de la Nación para personas ajenas al Cuerpo Permanente del Servicio Exterior que deban desempeñar "cometidos especiales y concretos".

La norma también remarca que la designación "no genera erogación presupuestaria alguna para el Estado Nacional ".

La designación se conoció horas antes de que Cambiaso sea distinguido como ciudadano ilustre en el Palacio Libertad , en una ceremonia en la que está prevista la participación del presidente, Javier Milei , antes de viajar a Francia para participar de la Argentina Week.

Según el Comité Olímpico Argentino, Cambiaso es Adolfo "el máximo exponente" del polo nacional y mundial, con 159 títulos ganados en siete países distintos: Argentina (80 títulos), Estados Unidos (42), Reino Unido (26), España (6), Uruguay (3), Francia (1) y Suiza (1).

Fuente: Clarín