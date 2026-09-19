San Juan: una policía embarazada fue baleada por un compañero dentro de una comisaría

Una agente de la policía de San Juan , embarazada de seis meses , fue herida de un balazo mientras se encontraba dentro de la comisaría donde presta servicio, y el autor del disparo habría sido un compañero que manipulaba su arma reglamentaria .

El episodio ocurrió el lunes último en la comisaría de la localidad de La Bebida , en el departamento Rivadavia , donde presta servicio la agente Mariana Jofré , de 29 años, madre de una nena de ocho años y cursando su sexto de mes embarazo.

Mientras realizaba las tareas administrativas cotidianas, a una corta distancia se encontraba su compañero Cristian Albarracín , quien manipulaba su arma reglamentaria . Fue en ese momento que se produjo el disparo en circunstancias que se investigan.

La hipótesis que manejan los investigadores es que Albarracín habría participado de una persecución junto a otro agente, al que le habría entregado su arma y quién se la devolvió aparentemente cargada sin avisarle .

Albarracín manejaba su arma a espaldas de Jofré cuando en forma involuntaria se habría producido el disparo. Las pericias apuntan ahora a establecer mediante pericias y otras medidas cómo ocurrió exactamente el disparo, y qué responsabilidad le corresponde al agente imputado .

Tras recibir el balazo, la agente Jofré fue trasladada de urgencia para recibir atención médica y posteriormente fue sometida a una intervención quirúrgica .

El viernes dejó el Sanatorio CIMYN donde estaba internada, luego de recuperarse favorablemente de la cirugía en la que le retiraron la bala que había quedado alojada en su cuerpo. En el centro médico informaron que su embarazo continúa sin dificultades.

Por su parte, Albarracín quedó formalmente imputado y la Justicia fijó un plazo de ocho meses para investigar las circunstancias de la detonación. El efectivo permanece en libertad mientras avanza el proceso.

Fuente: Clarín