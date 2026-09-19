Investigan a Facundo Moyano por desobediencia en la causa del escándalo con Candela Arizaga: revisan las cámaras de seguridad

El sindicalista Facundo Moyano es investigado por desobediencia , a partir de un presunto encuentro que habría tenido con su novia Candela Arizaga , a pesar de las restricciones perimetrales que tiene impuestas en su contra.

La investigación es llevada a cabo por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 porteña. Moyano ya está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad luego del incidente que terminó con la joven corriendo semidesnuda por Barrancas de Belgrano .

La investigación sobre el supuesto encuentro se lanzó esta semana después de que se viralizara una foto de Arizaga supuestamente en un cuarto del Aira Apart Hotel , en el que -según esa versión- habría coincidido con el exidputado. El alojamiento, además, se encuentra a pocas cuadras del sindicato de trabajadores del peaje , que Moyano condujo durante varios años.

De acuerdo a la investigación que lleva adelante la fiscalía, Moyano efectivamente estuvo en el hotel entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre . En los registros del hotel , sin embargo, no figura que Arizaga haya ingresado.

Pero la influencer subió a sus redes una Story de Instagram , en un fondo que es muy similar a los cuartos del hotel.

Por ese motivo, desde la fiscalía comenzarán ahora a revisar las cámaras de seguridad del hotel para tratar de identificar si la joven efectivamente concurrió o no al lugar.

Tanto Moyano como Arizaga habían pedido a la fiscalía que anule las restricciones de acercamiento que todavía le impiden al sindicalista acercarse a menos de 300 metros de su pareja.

En las últimas horas hubo un cambio en la estrategia legal del sindicalista. Los letrados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina dejaron la defensa del dirigente por “desavenencias insalvables en la estrategia de defensa”, según informaron.

Sin embargo, desde el entorno de Moyano afirman que fue el sindicalista quien decidió correrlos.

"La decisión de cambiar la representación legal fue exclusivamente suya. Pidió la renuncia de los abogados anteriores por su disconformidad con el trabajo realizado", indicaron fuentes cercanas a Moyano.

Moyano designó nuevos representantes legales: Alejandro Valle y Darío Saldaño . Valle ya estaba trabajando sobre otras cuestiones vinculadas con la difusión errónea y el tratamiento mediático de la información relacionada con el proceso.

"El expediente es sencillo y no presenta ninguna complejidad judicial . Ni siquiera existe una víctima", remarcaron cerca de Moyano.

La causa en la que está siendo investigado el hijo del gremialista camionero Hugo Moyano es por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género contra su ex pareja, tras las escandalosas imágenes difundidas durante la madrugada del 4 de agosto en el barrio de Belgrano.

Fue cuando la modelo apareció corriendo desnuda sobre Avenida del Libertador al 5.400 en un aparente estado de intoxicación, lo que requirió la intervención de la policía y el SAME . A raíz de esa situación, Moyano quedó imputado y está siendo investigado.

Como parte de las cautelares, la Fiscalía a cargo de Florencia Nocerez dispuso que Moyano mantuviera una perimetral de 300 metros de Arizaga y evitara todo contacto mientras avanzara el expediente.

Fuente: Clarín