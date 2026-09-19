Detuvieron a un motochorro que intentó robar armado una joyería en el centro de William Morris

Un sospechoso fue detenido como parte de una investigación por el robo de una importante joyería del centro de Hurlingham, donde dos motochorros habían ingresado y con el objetivo de llevarse joyas y dinero luego de amenazar con un arma a la dueña del lugar, quien activó la alarma y logró ahuyentar a los delincuentes.

El robo ocurrió el pasado miércoles 9 de septiembre cuando dos motochorros armados ingresaron a la joyería y relojería Tiyet, ubicada sobre la calle Villegas al 1900 en la localidad de William Moris, partido de Hurlingham.

Cerca de las 18 los sospechosos ingresaron armados y amenazaron a la dueña para que les entregue dinero en efectivo, joyas y relojes.

La mujer, atenta a los movimientos de los motochorros, activó la alarma de seguridad, por lo que los dos ladrones huyeron rápidamente del lugar.

Antes de emprender su fuga uno de ellos realizó un disparo al aire, según indicaron las fuentes. Los motochorros lograron escaparse sin concretar el robo.

Según quedó registrado en una cámara de seguridad pública, los sospechosos huyeron en una moto negra con vivos rojos y ambos tenían cascos negros mientras que uno vestía pantalones grises.

Luego de una exhaustiva investigación, personal de la comisaría Tercera de Williams Morris y del Grupo Táctico Operativo (GTO), realizaron tareas de campo que finalizaron con la identificación de la casa donde se escondían los autores del hecho.

Con toda la información reunida, la fiscalía N° 2 de Morón solicitó una orden de allanamiento que se concretó en una vivienda de la calle Menéndez al 2800, según indicó el sitio Oeste Noticias.

Allí se detuvo a uno de los sospechosos, identificado como Esteban Ávalos, de 20 años, y se secuestró una pistola calibre .45 marca Colt con la numeración suprimida, siete cartuchos en su cargador, prendas de vestir y la moto Bajaj Rowser 150 sin chapa patente presuntamente utilizada en el hecho.

El joven quedó acusado del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y la portación ilegal. La policía continúa trabajando para la detención del segundo sospechoso.

Como dato de color, el fondo de pantalla del acusado es una foto tipo selfie de él mismo con un abanico conformado de dólares.

Fuente: Clarín