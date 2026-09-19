Tras el rechazo de la Fiscalía al pedido de Facundo Moyano para acercarse a Candela Arizaga, le renunciaron sus abogados

Luego de que la Justicia le volviera a rechazar el pedido a Facundo Moyano para levantar la perimetral que pesa en su contra y poder reencontrarse con su pareja, Candela Arizaga, los abogados del exdiputado renunciaron. Sí, los letrados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina dejaron la defensa del dirigente por “ desavenencias insalvables en la estrategia de defensa” , según informaron.

Tras conocerse esa decisión, Moyano designó nuevos representantes legales: Alejandro Valle y Darío Saldaño , quienes asumieron la responsabilidad en el expediente para asumir su representación en las últimas horas.

La versión contrasta con los dichos de Facundo Moyano, quien a través de un comunicado sostuvo que el relevamiento de sus abogados fue una decisión tomada exclusivamente por su propia voluntad.

Y según afirmó, el cambio responde a una decisión personal sobre la estrategia y la representación legal para una “nueva etapa” del proceso.

La causa en la que está siendo investigado el hijo del gremialista camionero Hugo Moyano es por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género contra su ex pareja , tras las escandalosas imágenes difundidas durante la madrugada del 4 de agosto en el barrio de Belgrano.

Fue cuando la modelo apareció corriendo desnuda sobre Avenida del Libertador al 5.400 en un aparente estado de intoxicación, lo que requirió la intervención de la policía y el SAME. A raíz de esa situación, Moyano quedó imputado y está siendo investigado .

Como parte de las cautelares, la Fiscalía a cargo de Florencia Nocerez dispuso que Moyano mantuviera una perimetral de 300 metros de Arizaga y evitara todo contacto mientras avanzara el expediente.

Sin embargo, durante esta semana, la defensa del exdiputado pidió levantar esa restricción y fue rechazada de nuevo este viernes. Según informaron, el argumento oficial es que la investigación sigue aún abierta.

Esta semana, el caso había vuelto a tomar notoriedad dado de una foto subida por la modelo en su cuenta de Instagram que hacía suponer que Moyano había visto a su expareja. Luego de que se viralizara la foto, la Justicia investigó el hotel en el que Moyano se hospedó por 11 días, el Aira Apart, pero no existen registros de que haya estado ahí Arizaga.

El alojamiento donde estuvo Facundo Moyano, además, se encuentra a pocas cuadras del sindicato de trabajadores del peaje, que el exdiputado condujo durante varios años.

Así, la Justicia porteña determinó que no hubo evidencias de que Moyano y Candela Arizaga hayan mantenido un encuentro en el hotel ubicado en pleno centro porteño.

Asimismo, la fiscalía de Género dispuso que el exdiputado vuelva a ser indagado. La medida apunta a que si bien no hay registros de que se haya violado la perimetral, buscan determinar si existió al menos un contacto con Arizaga durante la vigencia de dicha prohibición, un hecho que podría encuadrar en el delito de desobediencia.

Fuente: Clarín