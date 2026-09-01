Robo al excampeón del TC Walter Hernández: detuvieron a un sospechoso y secuestraron una camioneta vinculada al asalto

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Uno de los sospechosos por el violento robo a Walter Hernández , excampeón del Turismo Carretera, quedó detenido en un operativo de la Policía bonaerense realizado en Batán, al oeste de Mar del Plata. Además, las autoridades secuestraron una camioneta clave para el asalto: el vehículo tenía orificios de bala.

"Danos los dólares que sos papero", fue la frase con la que le exigieron a Hernández (61) que entregara el dinero, en el asalto que sufrió en la noche del viernes en el establecimiento "Silecia", en el camino a la estancia La Polola.

Hernández es ahora empresario de la papa, un sector en la que sigue el legado familiar, y tiene en su pasado una destacada carrera en el automovilismo: fue campeón del TC en 1993, a bordo de un Ford Falcon.

En el asalto, ocurrido en un campo a 12 kilómetros de la ruta 88, participaron entre seis y ocho ladrones, que rompieron ventanales y amenazaron a los dueños de casa y a los caseros.

Los asaltaron lograron huir, con un botín que incluía una suma superior al millón de pesos. Pero ahora hubo un allanamiento en el que la Policía logró encontrar a uno de los sospechosos del robo en banda.

Tras el análisis de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, llegaron a una casa ubicada en el barrio El Boquerón , en Batán (al oeste de Mar del Plata). El barrio está situado sobre la ruta 88 , a apenas unas cinco kilómetros del paraje La Polola.

Allí detuvieron a F. A. F. (33), que está imputado por el robo. Además, secuestraron una camioneta Kia K2700. Está vinculada a la logística del golpe que dieron en el campo de Hernández. El vehículo tiene impactos de bala de munició antitumulto en el sector izquierdo. También encontraron tres perdigones dentro del habitáculo.

Además, la Policía se llevó el teléfono del hombre arrestado.

El allanamiento fue solicitado por la UFI N° 13, de Mariano Moyano, y ordenado por el juez Gabriel Bombini, del Juzgado de Garantías N° 5.

Los ladrones entraron a la casa de Hernández tras romper ventanales. Además del dinero en efectivo, se llevaron una pistola 9 mm, joyas, celulares y una camioneta Toyota Hilux SW4.

A bordo de esa camioneta también se llevaron a Hernández, a quien mantuvieron privado de su libertad durante varios kilómetros. Lo hicieron bajar cuando ya se habían alejado del lugar del asalto.

Ellos siguieron con la Hilux, que abandonaron minutos después e incendiaron en la calle Puan y Vignolo, barrio Las Heras, en la entrada a Mar del Plata.

Hernández terminó con lesiones en el abdomen y en la cabeza, aunque no necesitó traslado al hospital.

Fuente: Clarín