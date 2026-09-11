Rechazaron apartar al tribunal que juzga a “Pity” Álvarez por homicidio: cuándo se reanuda el debate

La Justicia rechazó el planteo de recusación por parte de la defensa de Cristian Gabriel "Pity" Álvarez Congiú (54) contra los jueces del tribunal que llevan adelante el juicio que lo tiene como único acusado del crimen de Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz (36), cometido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. De esta manera, el debate oral continuará el lunes próximo.

El juez Gustavo Bruzzone, a cargo de la sala de turno de la Cámara Nacional de Casación, falló este viernes contra el pedido de recusación formulado en la última audiencia del juicio por los abogados del ex líder de Viejas Locas, Javier Baños y Sebastián Queijeiro.

Para el camarista, la defensa no logró demostrar "la existencia de circunstancias que permitan inferir de modo razonable un temor de parcialidad desde una perspectiva objetiva".

De acuerdo al fallo del Burzzone, al que accedió Clarín , los abogados del acusado se limitaron "a expresar su discrepancia con las decisiones adoptadas por los jueces durante el desarrollo del debate, las cuales fueron dictadas en el ejercicio de las facultades que el ordenamiento procesal les reconoce".

Al ser notificados de esta resolución, la defensa insistió con su intención de suspender el juicio y este viernes un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos.

El lunes pasado , Baños y Queijeiro recusaron a los jueces Gustavo Goerner, Juan Martín Ramos Padilla y Hugo Navarro, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 29.

En sus argumentos señalaron 20 puntos que incluyeron la situación de salud mental del acusado, la inclusión de un nuevo estudio psiquiátrico y el pedido de volver a indagar a dos testigos presenciales del hecho.

Uno de los puntos más fuertes del pedido de suspensión fue indicar los magistrados que integran el tribunal "no son los jueces naturales" del debate.

También expusieron el estado de salud del músico en las audiencias, en las cuales se durmió en varios momentos y hasta debió ser trasladado en una ambulancia al Hospital Fernández debido a una descompensación que le provocó un pico de diabetes y presión alta.

Otra de las razones del planteo de la defensa fue la presunta parcialidad del tribunal como también la del fiscal general Sandro Abraldes.

Si bien describió de "improcedente" el planteo de recusar al tribunal, se resolvió que sea la Cámara de Casación quien defina la suspensión de las audiencias, ya que los mismos jueces no pueden expedirse al respecto.

Y mientras resolvía Casación, el tribunal decidió suspender -por tercera vez desde su inicio- el debate, que se reanudará el lunes 14 de septiembre a las 11.

En paralelo, los defensores de "Pity" Álvarez presentaron en la justicia civil un pedido firmado por Silvina Álvarez Congiú, hermana del músico, para que intervenga la Asesoría de Incapaces en el proceso de salud del músico durante el debate.

"Dada la evidente conexidad entre el objeto de las presentes actuaciones y la situación procesal de Álvarez Congiu en sede penal, resulta pertinente que la Asesoría de Incapaces que interviene en este expediente tome conocimiento de dicha causa y se presente en sus actuaciones y audiencias, a fin de garantizar una adecuada protección de los derechos del causante en todos los ámbitos en los que su capacidad se encuentra comprometida ", indica el nuevo pedido realizado por la defensa.

En tanto, el propio músico, al retirarse de la última audiencia del debate, habló con la prensa sobre su estado de salud: "Dejemos todo en manos de Dios. Yo estoy re bien , me voy a grabar ahora. Me siento muy bien, ¿no se me ve bien?".

Y ante la pregunta de que si se tiene que terminar el juicio, contestó: "Se tiene que hacer el juicio, yo me equivoqué , hice algo malo y la Justicia va a decidir. Confío en el universo".

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín