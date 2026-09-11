Cómo va a estar el tiempo el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico del tiempo para este fin de semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y reveló cómo estarán las temperaturas y qué días podría llover .

Según los especialistas, el fin de semana estará marcado por un posible regreso de lluvias aisladas, con temperaturas bajas y condiciones que mejorarían de cara al domingo.

El SMN indicó que la noche del viernes presenta entre un 10% y un 40% de probabilidades de tormentas aisladas en distintos puntos de la Ciudad. La temperatura, por su parte, rondará los 13° , con ráfagas de viento de hasta 31 km/h.

El clima podría mantenerse similar durante gran parte del sábado, con posibilidades de lluvia de entre 10% y 40% durante la madrugada, la mañana y la tarde. Sin embargo, para la noche no se esperan precipitaciones , aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado.

La temperatura del sábado rondaría entre los 10° de mínima y los 12° de máxima . Además, habrá vientos de entre 23 y 31 km/h.

Hacia el domingo, el tiempo mejoraría considerablemente: el SMN informó que no se esperan lluvias . La temperatura, sin embargo, se mantendrá en una sintonía similar a la de todo el fin de semana, con mínimas de 6° y máximas de 13° .

Para el lunes, martes, miércoles y jueves de la próxima semana, el SMN pronosticó una mejora de las condiciones climáticas en la Ciudad de Buenos Aires, con bajas probabilidades de lluvia y temperaturas en ascenso .

El lunes se mantendrían las temperaturas bajas, con mínimas de 5° y máximas de 17°, pero el martes volverían a ascender, con máximas de hasta 19° . Para el miércoles y jueves se mantendría una tendencia similar, con temperaturas más templadas y bajas probabilidades de precipitaciones .

Fuente: TN