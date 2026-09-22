Problemas en el tren Sarmiento: una formación chocó con un auto y hay demoras y cancelaciones

Una formación del tren Sarmiento chocó este martes a un automovilista que cruzó un paso a nivel con la barrera baja y se registran demoras y cancelaciones en el servicio.

Todo ocurrió en Ramos Mejía, en el paso a nivel Monteagudo , cuando un auto de color gris quiso cruzar pese a que la barrera estaba baja y fue embestido por una formación del Sarmiento que recién había salido hacia Once.

Por fortuna el impacto fue poco más que un roce, por lo que el conductor del vehículo fue asistido por algunos golpes menores.

El accidente obligó a interrumpir la energía para evacuar la formación. Minutos más tarde el servicio se reanudó pero hay demoras y cancelaciones .

Algunos pasajeros de la formación del Sarmiento compartieron en sus redes sociales videos de los minutos posteriores al choque y con fuertes críticas al conductor que cruzó con la barrera baja, reclamándole que por su culpa el servicio fue interrumpido.

#TrenSarmiento servicio condicional, sin realizar parada en R. Mejia por colisión con vehículo en R. Mejia y problemas técnicos en Liniers 🔴🚆 pic.twitter.com/pFWEPsIh82

No es la primera vez que se registran accidentes en ese lugar. Según advierten quienes suelen transitar por esa zona, las barreras de ese paso a nivel están bajas 25 minutos por cada hora.

El tren Sarmiento que chocó al auto había salido desde la estación Ramos Mejía con sentido a Once y debía pasar antes por Ciudadela, Liniers, Villa Luro, Floresta, Flores y Caballito.

Fuente: Clarín