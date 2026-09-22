Santa Teresita: desesperada búsqueda de dos personas que desaparecieron mientras andaban en kayak

Dos personas son intensamente buscadas en Santa Teresita y sus alrededores, tras haber desaparecido en las últimas horas mientras andaban en kayak en la localidad balnearia bonaerense.

Ambos kayakistas permanecen desaparecidos desde el lunes y son buscados por agentes de Prefectura Naval , en un mar que registra condiciones climáticas eran adversas a raíz de fuertes vientos .

Las dos personas, cuyas identidades no trascendieron, ingresaron al agua alrededor de las 10 de la mañana del lunes, pero al no poder salir una de ellas logró comunicarse con la fuerza federal marítima para advertir sobre la situación.

De inmediato, personal de Prefectura Naval inició un operativo que resultaba complicado debido a las malas condiciones climáticas .

Los efectivos emplearon el protocolo de búsqueda habitual para estos casos y una moto de agua se dirigió hacia el lugar, pero los kayakistas ya no estaban allí según publica la agencia de noticias NA .

Una de las embarcaciones buscadas es modelo Karku , de color verde, mientras que la segunda es modelo Escualo , de color turquesa, según la información difundida para colaborar con su identificación. Además, comenzó a circular un flyer con dichos datos y el pedido de comunicarse al 106 , número de Prefectura, ante "cualquier información".

El operativo de búsqueda continúa este martes, con patrullajes por agua y observación desde la costa. Las autoridades mantienen el pedido de colaboración a la comunidad, y recomiendan extremar las medidas de precaución a quienes practican deportes náuticos en la región.

Fuente: Clarín