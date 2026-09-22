Paro universitario hoy: qué universidades adhieren, dónde no hay clases y cuánto dura

En medio de un escenario marcado por la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias y por el reclamo de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario , los gremios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron un esquema de paros escalonados que se extenderá hasta el próximo 22 de octubre.

"Ante el incumplimiento sistemático de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno Nacional que ya lleva casi un año, los trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Buenos Aires llevarán adelante una medida de fuerza escalonada de largo alcance ", indicaron en un comunicado.

En ese marco, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó a una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 15 de octubre , que será la quinta movilización de este tipo desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

Por su parte, en la Universidad de Buenos Aires habrá paros escalonados durante 23 días. La medida de fuerza, convocada por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), se realizará de forma rotativa y con actividades de visibilización en cada sede y unidad académica.

En la Universidad de Buenos Aires (UBA), el esquema de cese de actividades se desarrollará durante cinco semanas, entre el 21 de septiembre y el 22 de octubre, con medidas previstas en distintas facultades, institutos, hospitales y dependencias de la institución.

En la primera semana , que se extiende hasta el 25 de septiembre, el cronograma contempla medidas este martes en la Facultad de Medicina ; el miércoles 23 en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU); el jueves 24 en la Facultad de Farmacia y Bioquímica; y el viernes 25 en la Facultad de Ingeniería.

La segunda semana, del 28 de septiembre al 2 de octubr e, incluye a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales el lunes 28; el Centro Cultural Rojas el martes 29; la Facultad de Ciencias Económicas el miércoles 30; la Facultad de Derecho el jueves 1° de octubre; y la Facultad de Odontología el viernes 2.

Durante la tercera semana, del 5 al 9 de octubre , las medidas alcanzarán al Colegio Nacional de Buenos Aires el lunes 5; a DOSUBA el martes 6; a la Facultad de Psicología el miércoles 7; a la Facultad de Ciencias Sociales el jueves 8; y a la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini el viernes 9.

La cuarta semana tendrá actividades de cese el martes 13 de octubre en la Coordinación de Deportes; el jueves 15 en la Facultad de Filosofía y Letras; y el viernes 16 en la Facultad de Ciencias Veterinarias.

En tanto, la quinta y última semana del cronograma comenzará el lunes 19 con el CBC y la Facultad de Agronomía, continuará el martes 20 con los institutos Lanari y Vaccarezza, seguirá el miércoles 21 con el Instituto Roffo y finalizará el jueves 22 con el Hospital de Clínicas.

Al difundir el cronograma, las organizaciones gremiales resumieron su reclamo bajo la consigna: "Sin presupuesto y sin salarios dignos, no hay Universidad Pública posible" . Además, reclamaron que la Justicia garantice el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también señalaron que la convocatoria se realiza "ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial" y vincularon la protesta con el debate parlamentario del Presupuesto 2027.

"Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública argentina y el sistema científico nacional", indicaron en un comunicado del CIN.

En ese marco, el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci , cuestionó la postura del Gobierno frente a la Ley de Financiamiento Universitario y sostuvo que "no podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no" . En ese sentido, precisó: "En democracia la ley se cumple".

"La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial. Hablamos de dos poderes de la República que este gobierno no respeta. Por eso realizaremos esta medida de fuerza y saldremos masivamente a la calle el próximo 15 de octubre en lo que será la Quinta Marcha Federal Universitaria frente al Palacio de Tribunales", sentenció Cagnacci en un comunicado.

El dirigente gremial también cuestionó el impacto que, según planteó, tiene la política presupuestaria sobre la educación pública y los trabajadores universitarios. "Están desfinanciando la educación pública y ahogando a trabajadoras y trabajadores universitarios".

"Esto nos va a convertir en un país con menos profesionales, menos oportunidades de ascenso social y al mismo tiempo se construye un futuro incierto. La sociedad no votó para dañar a la Universidad", sentenció.

Fuente: Clarín