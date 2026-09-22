Llegó la primavera, pero el frío no se va: esta mañana la sensación térmica fue de 2° en la Ciudad de Buenos Aires

La llegada de la primavera parece haber sido solamente un dato simbólico para tachar en el calendario. En la Ciudad, el frío , lejos de irse junto con el invierno, se instaló y este martes por la mañana la sensación térmica para los porteños fue de 2,5°C . La buena noticia: el pronóstico dice que el jueves las bajas temperaturas comenzarán a quedar atrás.

Según datos del Observatorio Central Buenos Aires, del Servicio Meteorológico Nacional , a las 8 de la mañana el termómetro se instaló en los 5,6°C, con vientos de hasta 15 kilómetros por hora y una sensación térmica digna de las semanas más frías del invierno.

Las cifras, indicó el mismo organismo, se mantuvieron similares desde las 6 de la mañana, tras el primer lunes primaveral de 2026, que se caracterizó por fuertes vientos y, también, frío. El SMN incluso emitió un alerta amarillo ante dicha situación.

De acuerdo al pronóstico, este martes será el día más frío de la semana en el AMBA , ya que la temperatura mínima caerá hasta los 7°C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 13°C. El cielo se mantendrá entre mayormente y parcialmente nublado. Sin embargo, por la mañana el termómetro cayó aún más bajo.

Datos de las 08 h. Temperatura 5.6°C S.T 2.5°C Humedad 76% Presión 1019.0 hPa Viento SSW 15 Km/h Cielo ligeramente nublado Visibilidad 10 km

Recién el miércoles se comenzará a sentir una lenta recuperación de las temperaturas. La mañana volverá a ser fría, con una mínima estimada en 7°C, pero durante la tarde el termómetro podría llegar a los 17°C. La disminución del viento y de la nubosidad acompañará este cambio gradual, que será la antesala de un importante ascenso térmico.

Las temperaturas más esperables para esta época del año se harán presentes en esta parte del territorio nacional recién el jueves. Para la previa del fin de semana, se espera una mínima de 11°C y una máxima de 24°C, lo que representará un salto de 11 grados respecto de la máxima prevista para el martes.

Pero será el viernes 25 cuando el calor primaveral regrese con mayor intensidad al AMBA. El pronóstico anticipa una mínima de 14°C y una máxima de 27°C, acompañada por cielo algo nublado.

Para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional, emitió una alerta amarilla por lluvia para el sur de Neuquén, sudoeste de Río Negro y oeste de Chubut. Otra del mismo color por nevadas en Santa Cruz también fue emitida para hoy.

En lo que respecta a las bajas temperaturas y las alertas este miércoles, advertencias, también de color amarillo, fueron emitidas para el oeste de Mendoza (también para jueves) y el sudoeste de Santa Cruz. Neuquén también fue advertida por fuertes vientos este miércoles.

Alertas de nivel naranja, pero por lluvias se ubican sobre y en las cercanías de centros turísticos como Bariloche, San Martín de Los Andes y Villa La Angostura. Esta está referida en el sitio oficial del SMN de la siguiente manera: "Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente".

Fuente: Clarín