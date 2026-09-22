El Gobierno rechazó la decisión de Reino Unido de extender por cinco años las licencias petroleras en las Malvinas

El Gobierno argentino presentó este martes una nota formal de protesta en la embajada de Reino Unido luego de que la administración británica decidiera extender las licencias petroleras offshore por cinco años. La medida fue anunciada por el canciller Pablo Quirno.

En un comunicado, la Cancillería acusó la medida de un “acto ilícito” y advirtió que las empresas que continúen con la explotación petrolera en la plataforma continental argentina sufrirán las sanciones correspondientes.

Fuente: La Nación