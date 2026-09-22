Juró Martín López Zavaleta como nuevo fiscal general de la Ciudad

Martín López Zavaleta juró hoy como nuevo fiscal general de la ciudad de Buenos Aires ; su designación había sido aprobada por mayoría en la Legislatura porteña a principios de mes.

La jura se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y fue la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (STJ) porteño, Inés Weinberg , quien le tomó juramento a López Zavaleta, de 52 años.

Estuvieron presentes en el estrado los jueces del TSJ Alicia Ruiz , Luis Lozano , Marcela De Langhe y Santiago Otamendi , además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri ; la vicejefa, Clara Muzzio, y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, que hasta su incorporación al gabinete del presidente Javier Milei ocupó el cargo que hoy detenta López Zavaleta.

La ceremonia contó con la presencia de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad, junto a representantes del ámbito jurídico, académico y diplomático y de organizaciones de la sociedad civil.

López Zavaleta es abogado egresado de la UBA. Tiene un posgrado en Ciberdelincuencia de la Universidad de Cataluña. Fue votado como fiscal general porteño por la Legislatura con 51 adhesiones, el respaldo más alto registrado hasta el momento para este cargo, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en un comunicado de prensa.

“El nuevo fiscal general está formado completamente en la Justicia de la Ciudad. Es el primer fiscal de primera instancia porteño en ser elegido para liderar el MPF porteño, cargo que desempeñaba de manera interina desde marzo pasado. Tiene por delante un período de siete años de gestión y su compromiso es construir un Ministerio Público Fiscal eficiente, rápido, cercano a las víctimas y respetuoso de las garantías constitucionales”, se informó en el comunicado de prensa.

López Zavaleta ingresó en el MPF porteño en 1999, un año después de la creación del organismo. A lo largo de su trayectoria pasó por gran parte de los escalafones de la carrera judicial, tras desempeñarse como escribiente, oficial, prosecretario administrativo, secretario de primera instancia y fiscal interino.

En 2013, mediante concurso público, accedió al cargo de fiscal de primera instancia. Desde entonces ocupó los puestos de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Fiscal Coordinador de Investigaciones Complejas y Fiscal Especializado en Violencia de Género, Fiscal Especializado en Delitos Informáticos, Secretario General de Gestión en el MPF y Fiscal General Adjunto en materia Penal y Contravencional.

Fuente: La Nación