Por qué la bandera del Vaticano es blanca y amarilla y qué significa cada color

Al representar al Papa en todas partes del mundo, la bandera del Vaticano es una de las más famosas y curiosas. En ese sentido, muchas personas tienen la misma duda sobre su diseño: por qué sus colores son el blanco y el amarillo y qué significa cada uno .

Por más que el amarillo y el blanco sean los colores reconocidos mundialmente para representar al Vaticano, esto no siempre fue así. Durante muchas décadas, la bandera fue amarilla y roja , dos tonalidades vinculadas con el Senado y el pueblo de Roma , aunque a principios del siglo XIX comenzó a producirse el cambio.

Este cambio, según informa el sitio oficial de la Ciudad del Vaticano, fue impulsado por el papa Pío VII en 1808 , cuando ordenó a su Guardia Noble y a distintos cuerpos armados que utilizaran una nueva escarapela blanca y amarilla para representar a quienes permanecían fieles .

Con esta decisión, el sumo pontífice buscaba diferenciarlos de las tropas pontificias que se habían incorporado al ejército francés pero que, a pesar de esto, continuaban utilizando los antiguos colores amarillo y rojo.

El blanco y el amarillo, con el paso de los años, se consolidaron como los tonos papales. En 1824 se confeccionó la bandera más antigua conocida con esta combinación , aunque en aquel diseño los colores no estaban ubicados en franjas verticales, sino en diagonal.

Más tarde, durante el período de Pío IX, comenzaron a aparecer ambos tonos distribuidos en las dos franjas verticales conocidas actualmente. Tras los Pactos de Letrán de 1929 , mediante los cuales se creó el Estado de la Ciudad del Vaticano, la bandera terminó por adoptar su aspecto moderno .

Más allá de los colores, otro detalle llamativo son las dos llaves cruzadas , una dorada y otra plateada , que se ubican sobre la parte blanca. Este símbolo representa las llaves que, según el Evangelio, Jesús le entregó al apóstol San Pedro.

El Vaticano señala que la llave dorada hace referencia al poder sobre el Reino de los Cielos , mientras que la plateada representa la autoridad del papa en la Tierra . Como están unidas por un cordón, simbolizan el vínculo entre ambos poderes.

Encima de las dos llaves se encuentra la tiara papal , otro símbolo histórico vinculado con la autoridad del sumo pontífice y que desde hace siglos está presente en la simbología de la Santa Sede.

Fuente: TN