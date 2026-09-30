Tiene 31 años y ahorró durante 9 para construir su casa con 850 bloques hechos con 7 toneladas de plástico

Cindy Mora pasó casi una década ahorrando para cumplir uno de sus mayores objetivos: comprar un terreno y construir una casa para ella y su hijo Fabrizio, de 7 años. Cuando consiguió el lugar, en Alajuelita, cerca de San José, Costa Rica, se encontró con un nuevo problema: después de afrontar la compra del terreno y un préstamo, ya no tenía recursos suficientes para levantar una vivienda convencional.

La solución llegó en 2018 a través de un proyecto de Hábitat para la Humanidad Costa Rica , que se asoció con Procter & Gamble, Urbarium y Ekojunto para construir su hogar con un sistema basado en plástico reciclado.

La vivienda, ubicada en el barrio Lámparas de Alajuelita, fue levantada con 850 bloques fabricados a partir de unas 7 toneladas de residuos plásticos . Botellas, bolsas, envases y otros materiales descartados fueron procesados y transformados en piezas destinadas a la construcción.

El sistema utilizado para levantar las paredes se conoce como Bloqueplas y fue desarrollado por Ekojunto. Las piezas pueden ensamblarse entre sí de una manera similar a un juego de construcción, lo que facilita el montaje.

En total se utilizaron 850 bloques fabricados con aproximadamente 7 toneladas de plástico reciclado .

Sin embargo, el plástico no se utilizó para construir toda la vivienda. Los cimientos, el techo, las instalaciones sanitarias y eléctricas, las puertas y las ventanas fueron realizados mediante técnicas y materiales convencionales.

Una vez colocados los bloques, las paredes recibieron revestimiento y pintura. Por eso, desde el exterior, la vivienda tiene una apariencia similar a la de una casa tradicional.

Después de mudarse, Mora contó cómo experimentaba las condiciones dentro de la vivienda y destacó el comportamiento de las paredes frente a las temperaturas y los sonidos: “ Cuando hace calor, los bloques mantienen la temperatura fresca por dentro y cuando hace frío pasa lo contrario: mantienen una temperatura normal. En el caso de los sonidos, las paredes lo absorben mucho más ”.

Para Mora, la vivienda significó además el final de un proceso que había comenzado muchos años antes, cuando empezó a ahorrar para comprar un terreno propio.

“ Por muchos años estuve calificando para bonos, hasta que me dieron esta oportunidad. En enero del 2018 fui seleccionada y en mayo me estaban entregando la casa. Es un sueño para mí ”, contó.

Uno de los aspectos que más llama la atención del proyecto es la durabilidad atribuida al material utilizado en las paredes. Expertos afirman que los bloques empleados en la vivienda tienen una vida útil estimada de aproximadamente 200 años .

“ Es un material resistente al que incluso se le puede extender su vida, dependiendo del cuidado que se le dé ”, argumentan. Además, señalan que el sistema permite incluso pensar en la construcción de una segunda planta.

La especialista remarcó que el hecho de que los bloques estén fabricados con plástico no implica que sean necesariamente débiles y describió el material como estable.

Fuente: TN