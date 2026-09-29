Mató a un puestero, llamó a la Policía y los esperó para guiarlos hasta el cadáver

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Un hombre de 27 años fue detenido en Pilcaniyeu, Río Negro, acusado de haber matado a un puestero durante un enfrentamiento ocurrido en un establecimiento rural. Tras el hecho, el sospechoso llamó a la Policía y aseguró que había golpeado reiteradamente a la víctima.

El llamado se produjo minutos antes de las 21 del domingo. Según la investigación, el joven contó que la pelea había ocurrido alrededor de las 19 y permaneció en el lugar hasta la llegada de los efectivos.

Cuando arribaron integrantes de la Brigada Rural junto con personal sanitario, el sospechoso los condujo hasta la habitación donde se encontraba el hombre. Los profesionales constataron que la víctima había fallecido.

Las fiscales Daniela Celoria y Nieves Papa Tello se trasladaron al establecimiento y coordinaron las primeras medidas de investigación. En el procedimiento participaron integrantes de la Unidad Operativa del Ministerio Público, el Cuerpo de Investigación Forense, Criminalística, la Brigada de Investigaciones y la Brigada Rural.

La investigación sumó el lunes a un segundo detenido, cuya presunta participación todavía es materia de investigación. Ambos quedaron a disposición de la Justicia y serán llevados a una audiencia de formulación de cargos.

La Fiscalía anticipó que solicitará imputarlos provisoriamente por homicidio simple. La calificación podría modificarse a medida que avancen las pericias y se incorporen nuevos testimonios. Las identidades de la víctima y de los acusados se mantienen bajo reserva.