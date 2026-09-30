La psicología sugiere que las personas que siempre caminan por la calle escuchando música no lo hacen solo para entretenerse

Caminar por la calle escuchando música suele asociarse con una forma de entretenimiento durante trayectos. Sin embargo, distintas investigaciones muestran que esta actividad puede modificar la manera en que las personas perciben el entorno y establecen una distancia con los demás .

Una investigación publicada en Jahrbuch Musikpsychologie en 2024 analizó cómo escuchar música con auriculares mientras una persona se desplaza puede influir sobre su espacio personal. El estudio, realizado por Eva Schurig, incluyó a 30 participantes que fueron abordados mientras escuchaban música elegida por ellos mismos.

Escuchar música mientras se camina puede generar una experiencia diferente de la que se tiene al desplazarse únicamente con los sonidos del ambiente. Según Schurig, la música mediante auriculares puede crear una especie de “burbuja auditiva” , un espacio imaginario alrededor de la persona que funciona de manera similar al concepto de espacio personal.

Los participantes del estudio fueron evaluados en diferentes situaciones mientras una persona se acercaba a ellos. Los resultados indicaron que escuchar música con auriculares influyó en las distancias que consideraban adecuadas durante una interacción , aunque el efecto dependió del tipo de auriculares utilizado.

Esto permite pensar que los auriculares no funcionan únicamente como una herramienta para reproducir canciones. También pueden modificar la experiencia de estar rodeado de otras personas y generar una sensación de espacio propio dentro de un lugar público .

La idea de una “burbuja auditiva” no apareció por primera vez en el trabajo de Schurig. Una investigación publicada en 2009 ya había encontrado que escuchar música mediante auriculares podía alterar la percepción del espacio alrededor del cuerpo y modificar la distancia interpersonal que las personas mantenían con los demás.

Los investigadores observaron que quienes utilizaban auriculares o tapones mantenían una mayor distancia durante determinadas situaciones de aproximación. Una de las explicaciones planteadas fue que, al reducirse las señales auditivas del ambiente, las personas compensaban esa pérdida aumentando la distancia respecto de los demás.

Otra investigación publicada en PLOS ONE en 2011 estudió la relación entre la música, los auriculares y el espacio interpersonal. Los resultados mostraron que el tipo de música y la forma en que se reproducía podían modificar la distancia que las personas consideraban confortable frente a otra persona.

Los autores plantearon que esto puede influir en la manera en que una persona experimenta situaciones como viajar en transporte público o encontrarse en espacios urbanos concurridos. La música, por lo tanto, puede formar parte de la manera en que cada individuo construye su experiencia personal dentro de un ambiente compartido .

Fuente: TN