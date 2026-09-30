Trelew: un joven dijo que lo habían secuestrado al salir de la escuela y terminó confesando que se había rateado

Un estudiante aseguró que había sido secuestrado a la salida de la escuela y la noticia generó preocupación entre las familias de Trelew. Sin embargo, horas después, tras una investigación policial y una conversación con el menor y su madre, se determinó que el hecho no había ocurrido y que el adolescente había inventado la historia porque se había “rateado” del colegio .

El episodio comenzó cuando el estudiante aseguró que había sido interceptado y secuestrado al salir del establecimiento educativo. La versión rápidamente comenzó a circular entre vecinos y en redes sociales, lo que provocó alarma en la comunidad.

Ante la gravedad de la denuncia, tomó intervención la Comisaría Primera de Trelew . Personal de la División Policial de Investigaciones (DPI) comenzó a relevar las cámaras de seguridad de la zona donde supuestamente había ocurrido el hecho y entrevistó a vecinos para intentar encontrar testigos.

El segundo jefe de la DPI de Trelew, comisario Edgardo Julián, explicó que también decidieron hablar directamente con la familia . Durante esa conversación, según relató el funcionario, pudieron establecer que la situación no había ocurrido de la manera denunciada .

A pesar de la confesión del estudiante, la Policía continuará analizando las imágenes de las cámaras de seguridad para corroborar que el supuesto secuestro no ocurrió. El objetivo es también llevar tranquilidad a los vecinos que se habían alarmado ante la posibilidad de un hecho de estas características.

El comisario explicó que una denuncia de secuestro implica un importante despliegue de recursos policiales y requiere actuar con rapidez. “La palabra secuestro es una palabra que genera inquietud, no solo en los padres sino en la parte nuestra, donde debemos trabajar el hecho y darle toda la celeridad”, sostuvo en diálogo con ADNSur .

Luego de que la versión se viralizara, la escuela ESEPT N.º 724 difundió un comunicado dirigido a la comunidad educativa. Allí informó que la familia involucrada había desmentido las versiones sobre una situación de inseguridad atribuida a uno de sus estudiantes.

Desde la institución remarcaron además que trabajan de manera permanente con los alumnos y sus familias sobre seguridad y prácticas de autocuidado y que, ante cada situación, se aplican los protocolos vigentes.

Fuente: TN