tragedia en North Beach: un trabajador murió tras caer desde seis metros

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Un trabajador de 43 años murió luego de sufrir una caída desde una altura de aproximadamente seis metros mientras realizaba tareas en una obra ubicada en el barrio privado North Beach, sobre la Ruta 11, en la zona de Nueva Atlantis.





El hecho ocurrió el martes 29 de septiembre, cuando personal policial y un móvil de la Subcomisaría de Nueva Atlantis acudieron al lugar a raíz de un llamado al 911. Allí encontraron al trabajador, quien había caído desde altura mientras se encontraba realizando una obra.





El hombre fue trasladado inicialmente al Hospital de Pinamar en un vehículo particular perteneciente a personal de la obra. De acuerdo con el informe médico, presentaba un hematoma epidural derecho en el cráneo y fracturas en tres vértebras dorsales, por lo que permanecía intubado y con respiración asistida. Las lesiones habían sido calificadas inicialmente como graves.





Con el paso de las horas, las autoridades fueron notificadas de su fallecimiento. La víctima fue identificada como Isidro Paredes Paniagua, de 43 años, oriundo de Villa Lynch, partido de General San Martín.





Tras conocerse el deceso, la causa fue recaratulada como “Averiguación de causales de muerte” y la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada (UFID) N° 2 dispuso la realización de una autopsia, prevista para este miércoles 30 de septiembre a las 9 en la morgue de Pinamar.





En paralelo, se ordenó tomar declaraciones testimoniales a los trabajadores que se encontraban en el lugar al momento del accidente y avanzar en la identificación del titular de la obra, con el objetivo de establecer las circunstancias en las que se produjo la caída.





Según información complementaria vinculada al caso, el trabajador había sufrido además una hemorragia intraparenquimatosa y múltiples contusiones pulmonares.





La investigación continúa para determinar las circunstancias del accidente y las causas que derivaron en el fallecimiento.