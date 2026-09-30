Barrera: “No hay turismo posible si los argentinos no llegan a fin de mes”

ZONALES

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, participó este miércoles de una reunión de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación, donde expuso sobre el impacto de la situación económica en los destinos turísticos y reclamó la reactivación de la obra pública y mayores inversiones del Gobierno Nacional.





Durante su intervención, Barrera sostuvo que la pérdida de poder adquisitivo afecta directamente al turismo interno, una actividad central para Villa Gesell y otras ciudades que dependen de la llegada de visitantes. “No hay turismo posible si los argentinos no llegan a fin de mes”, afirmó.





“Si los argentinos pierden el trabajo, si cada vez destinan una mayor parte de sus ingresos a comer, pagar los servicios y cubrir sus necesidades básicas, es muy difícil que puedan pensar en tomarse vacaciones”, señaló el jefe comunal, quien también advirtió que la caída del consumo repercute sobre la hotelería, la gastronomía, los comercios y las familias que dependen directa o indirectamente de la actividad turística.





“No hay turismo fuerte con argentinos cada vez más pobres”, expresó Barrera durante la reunión, al plantear que la situación económica de los hogares tiene un impacto directo sobre las economías locales de los destinos turísticos.





El intendente también cuestionó la paralización de distintas obras de infraestructura y mencionó particularmente el proyecto de tratamiento cloacal de Villa Gesell, la construcción del Hospital Municipal y las obras vinculadas a la Ruta 11 en el tramo de 72 kilómetros que conecta Villa Gesell con Mar Chiquita.





“Estas obras no son un gasto: son inversión, desarrollo, seguridad, trabajo y futuro”, sostuvo Barrera al reclamar la continuidad del financiamiento para infraestructura considerada estratégica para el distrito.





Uno de los pasajes más fuertes de su exposición estuvo vinculado a la situación social. “En Gesell estamos pasando hambre”, afirmó ante los diputados nacionales, al describir las dificultades que atraviesan familias del distrito en el actual contexto económico.





En el marco del debate sobre el Fondo Nacional de Turismo, Barrera reclamó que los recursos nacionales sean destinados a fortalecer los destinos, mejorar su infraestructura y acompañar una actividad que genera puestos de trabajo en distintas regiones del país. “El turismo no puede sostenerse solamente con promociones o buenas intenciones”, remarcó.





Finalmente, el intendente insistió en que la recuperación del consumo y la inversión pública son, desde su perspectiva, condiciones necesarias para el desarrollo de las ciudades turísticas. “Para que haya turismo tiene que haber argentinos que puedan viajar y consumir. Y para que nuestros destinos crezcan tiene que haber inversión”, concluyó.