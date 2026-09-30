MAR DEL PLATA: Denuncian que el Houssay tiene 25 camas disponibles, pero no cuenta con personal para habilitarlas

ZONALES

En medio de la preocupación por la falta de camas hospitalarias en Mar del Plata, desde la CTA Autónoma denunciaron que el Hospital Bernardo A. Houssay, perteneciente al PAMI, mantiene dos pisos cerrados y tres quirófanos nuevos y totalmente equipados que no están en funcionamiento. Según señalaron, el establecimiento cuenta con 25 camas disponibles, pero no con el personal necesario para ponerlas en funcionamiento.





Ezequiel Navarro, secretario general de la CTA Autónoma local, sostuvo que la situación se produce mientras miles de afiliados del PAMI son derivados a otros establecimientos de salud. “Hace tiempo que venimos denunciando esta situación porque tiene dos pisos cerrados y tres quirófanos totalmente equipados y nuevos que podrían estar a disposición del PAMI”, manifestó.





El dirigente explicó que, tras el cierre de la Clínica Belgrano y la Clínica Mar del Plata, unos 40.000 afiliados fueron derivados a dos instituciones privadas que, según su planteo, no cuentan con la infraestructura suficiente para responder a la demanda. “Mientras que el Gobierno le gusta hablar de números, decimos que con esas 40.000 cápitas que le están pagando a dos sanatorios que no pueden dar respuesta, podrían contratar al personal suficiente para disponer de esas 25 camas”, afirmó.





La CTA Autónoma difundió días atrás un video para mostrar las condiciones edilicias del Houssay y plantear la posibilidad de utilizar su infraestructura para ampliar la capacidad de atención. El hospital se encuentra ubicado sobre Juan B. Justo 1774.





Navarro cuestionó además la gestión del PAMI y apuntó contra su director, Javier Vallejos. “Es por la desidia de este gobierno y de la administración de Javier Vallejos”, afirmó, al tiempo que planteó dudas sobre las razones por las que las cápitas no son asignadas al Houssay.





En ese sentido, el dirigente lanzó una acusación sobre el esquema de derivaciones: “Si evidentemente que no quieren asignar las cápitas a este lugar —que está en excelentes condiciones— y las derivan a lugares que no están preparados, tenemos que pensar que detrás de esto hay un negocio”.





Finalmente, Navarro sostuvo que, desde la perspectiva de la central obrera, el problema responde a una falta de decisión para ampliar la atención a los afiliados. “Lo que no hay aquí es una decisión política de brindarle una atención digna a los afiliados del PAMI de Mar del Plata y de la zona”, concluyó.





Las afirmaciones corresponden a la CTA Autónoma y no implican, por sí mismas, una confirmación independiente de las acusaciones realizadas sobre la gestión del PAMI o el destino de los fondos y las cápitas.