PINAMAR: Un grave choque entre una camioneta y una moto dejó a un padre y a su hija heridos en pleno centro

ZONALES





Un violento accidente de tránsito se registró en la intersección de la Avenida Bunge y la calle Marco Polo, cuando una camioneta realizó una maniobra imprudente al doblar en U mientras circulaba con dirección hacia el mar. Al efectuar dicho giro prohibido, el vehículo mayor embistió de lleno a un motovehículo en el que viajaban un hombre y una menor de edad, quienes terminaron tendidos sobre la calzada tras el fuerte impacto.





A raíz de la colisión, personal policial y de emergencia acudió rápidamente al lugar tras un llamado al 911, procediendo al traslado inmediato de ambos ocupantes de la moto hacia el hospital local para su atención médica.





Los profesionales de la salud constataron, según informaron a CNM, que el conductor del rodado menor sufrió fracturas en tres de sus vértebras lumbares, lo que determinó la gravedad de las lesiones, mientras que la niña presentaba un hematoma leve en el tobillo derecho.





Las autoridades policiales solicitaron la presencia de la policía científica para realizar las pericias de rigor en la escena del choque e incautaron ambos vehículos involucrados para avanzar con la investigación.





La causa quedó caratulada judicialmente bajo la tipificación de lesiones culposas graves, interviniendo la fiscalía en turno para esclarecer las responsabilidades del conductor de la camioneta.



