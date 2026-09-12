A casi una semana de la primavera, nevó en Córdoba y hubo temperaturas bajo cero en varias provincias

Una entrada de aire frío provocó este sábado nevadas y temperaturas bajo cero en Córdoba . Las precipitaciones cayeron principalmente sobre los sectores de las Altas Cumbres y el Valle de Punilla , donde los vecinos compartieron imágenes del fenómeno climático.

Ante este escenario, la Policía Caminera dispuso el corte total de la ruta provincial E-34 , la vía principal que atraviesa el cordón serrano. Las autoridades pidieron a los automovilistas no circular por el lugar debido al peligro que representan la presencia de nieve y la capa helada que se forma sobre el asfalto en varios tramos del recorrido.

El frente frío llegó desde San Luis durante las últimas horas del viernes al moverse en dirección al noreste. Según publicó La Voz , en el departamento de Río Cuarto , localidades como Bulnes y Chaján se cubrieron de blanco, mientras que una gran cantidad de nieve cayó también en San Javier y Yacanto , en la zona de Traslasierra .

Según reportaron los habitantes en redes sociales, en los lugares de mayor altitud, la acumulación de nieve comenzó a intensificarse desde la noche previa. Además, en Los Gigantes y el cerro Champaquí , los pobladores mostraron lo que parecían mantos blancos acumulados en la superficie.

Durante la mañana de este sábado, el fenómeno se extendió al sector norte : en la localidad de Tío Mayu , cerca de La Cumbre , y en el Parador Río Yuspe , los vecinos registraron nevadas continuas.

Asimismo, si el frío continúa en las próximas horas, las precipitaciones heladas podrían alcanzar puntos más bajos de la región, como la ciudad de Villa Carlos Paz .

Por su parte, se mantiene vigente una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el oeste de la provincia. La medida abarca las zonas de Cruz del Eje , Villa Dolores , Cosquín , Salsacate , Villa Cura Brochero , Villa del Totoral y Jesús María . En tanto, en la capital provincial se registraron lluvias aisladas y clima inestable.

El pronóstico anticipa que estas bajas temperaturas mantendrán las condiciones para una posible caída de nieve hasta el domingo por la tarde .

Para este domingo 13, el pronóstico del tiempo indica que la temperatura mínima será de 5° y la máxima alcanzará los 11° . Durante la mañana continuarán las lluvias, con una probabilidad de entre 40% y 70%, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá nublado y sin precipitaciones.

En tanto, para este lunes 14 se prevé una mejora en las condiciones y una suba de la temperatura, con una mínima de 6° y una máxima que podría llegar a los 17°.

Fuente: La Nación