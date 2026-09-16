Peter Lamelas ratificó que impulsa el regreso de la Argentina al Visa Waiver Program: “Los que cumplen las reglas deberían ingresar a Estados Unidos sin visa”

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas , aseguró a través de sus redes sociales que impulsa el regreso de la Argentina al Visa Waiver Program .

El Visa Waiver Program es un sistema que permite a ciudadanos de países participantes viajar a los Estados Unidos por turismo o negocios hasta por 90 días sin necesidad de tramitar una visa en el consulado.

El funcionario designado por Donald Trump en 2025 aseguró que está trabajando para "traer más inversiones estadounidenses al país" y destacó aspectos que unen a ambas naciones.

Estoy trabajando para traer más inversiones estadounidenses a la Argentina. Pero la confianza no se declama: se construye. Y cuando hablamos de infraestructura crítica, la respuesta es clara: tecnología confiable. También estoy trabajando para que la Argentina vuelva al Visa… pic.twitter.com/UmA2bMSk5y

Lamelas contó que está trabajando "para que la Argentina vuelva al Visa Waiver Program " y al respecto reflexionó: "Somos dos naciones occidentales unidas por la libertad y los valores democráticos. Los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa ".

En su publicación, el representante diplomático de Washington D.C. en Buenos Aires expresó además: "Estoy trabajando para traer más inversiones estadounidenses a la Argentina. Pero la confianza no se declama: se construye. Y cuando hablamos de infraestructura crítica, la respuesta es clara: tecnología confiable".

"Más inversión. Más confianza. Más seguridad. Más libertad. Argentina y Estados Unidos, juntos", escribió en el cierre del posteo. Pero el mensaje no terminó allí, ya que estuvo acompañado de una imagen con datos vinculados a los argentinos que visitan aquel país y que allí residen.

El acuerdo fue firmado en julio de 2025 tras una reunión entre Javier Milei y Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior de Donald Trump. Argentina había formado parte del mismo durante la década del '90 hasta 2001.

El VWP permite a ciudadanos de ciertos países viajar a los Estados Unidos por motivos de turismo o negocios y por un período inferior a 90 días sin necesidad de obtener un visado. Sin embargo, existen algunas restricciones.

Los viajeros deben contar con una autorización del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) válida, antes de embarcar en una aerolínea o transporte marítimo con destino a Estados Unidos.

Para obtener la autorización de ESTA los viajeros deben completar una solicitud online. Es importante tener en cuenta que todas las personas que deseen viajar deben tener un pasaporte válido por al menos 6 meses después de su salida planificada de los Estados Unidos.

Fuente: Clarín