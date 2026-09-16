Tras el envío del Presupuesto y reactivar la reforma electoral, el Gobierno acelera un operativo para seducir gobernadores

Diego Santilli se puso adelante de la discusión por el Presupuesto 2027, la Reforma Electoral y el proyecto Malvinas. El jefe de Gabinete encabezará reuniones con siete gobernadores en menos de 24 horas

El ministro coordinador recibirá este miércoles por la tarde en la Casa Rosada a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

La agenda continuará el jueves por la mañana, cuando Santilli mantendrá una reunión junto al ministro de Economía, Luis Caputo , con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir .

Más tarde, pasado el mediodía del jueves, el jefe de Gabinete recibirá al mandatario chaqueño Leandro Zdero. La ronda de encuentros concluirá por la tarde con una reunión con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

El mismo miércoles, Santilli se había reunido con el neuquino Rolando Figueroa, que se aseguró -en Economía- la finalización de la circunvalación de en Villa La Angostura.

En las últimas semanas, otros gobernadores de peso pasaron por el despacho del ex vicejefe de gobierno porteño: estuvieron, entre otros, los gobernadores del centro: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y el Martín Llaryora (Córdoba). Los mandatarios del centro -donde viven 7 millones de electores- reclaman que la transferencia de rutas sea con recursos financieros.

El jefe de Gobierno de la Ciudad Jorge Macri, por ahora, no fue convocado. La discusión electoral se cruza con la institucional. La delegada de Karina Milei, Pilar Ramírez , sigue con sus recorridos y fuertes críticas contra el ejecutivo porteño mientras Santilli y los Menem se reúnen semana por medio con dos delegados de Mauricio Macri, que este sábado retomará su recorrido por el país y será recibido en Jujuy por el gobernador Sadir, uno de los que pasará por le despacho de Santilli.

Los gobernadores del Norte, donde el Ejecutivo cuenta con los favores repetidos del catamarqueño Raúl Jalil -el primero en anunciar la unificación de los comicios provinciales con los nacionales- y el tucumano Osvaldo Jaldo, el primero en desdoblar, ya le arrancaron al Gobierno una resolución para beneficiarlos con subsidios energéticos para las nuevas zonas cálidas. En los últimos días la secretaría publicó una nueva resolución para dividir las zonas cálidas de las muy cálidas, un detalle que generó malestar entre algunos gobernadores aliados .

Los opositores más duros tampoco fueron invitados para discutir el detalle del Presupuesto, que incluye y garantiza obras clave. Santilli, en efecto, viene de cuestionar en redes al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la fugaz interrupción de la implementación del régimen penal juvenil. El formoseño Gildo Insfrán y el riojano Ricardo Quintela no aparecen en la hoja de ruta. El pampeano Sergio Ziliotto reclama por la decisión de la procuración de beneficiar a Mendoza y quitarle alrededor de mil millones de dólares que percibía por la represa los Nihuiles, en Mendoza, que esconde el reclamo más profundo por el Río Atuel.

Melella, en tanto, festejó el giro del Gobierno alrededor de Malvinas, territorio provincial de Tierra del Fuego. El mandatario fueguino recibió el viernes al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa Caros Presti. La construcción de la base naval y el polo logístico en Ushuaia representará una inversión de más de US$ 200 millones, según adelantaron en el Gobierno.

Como adelantó Clarín , el oficialismo pretende empezar a discutir a partir de octubre el Presupuesto en Diputados. El martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se volvió a discutir la Reforma Electoral cuyo principal objetivo es suspender las PASO.

La secretaria general de Presidencia y los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem bajan una línea política para enmarcar las negociaciones que encabeza Santilli: los gobernadores que no acompañen la suspensión de las PASO serán rivales del Ejecutivo . Sin embargo, el oficialismo quiere suavizar la competencia electoral en los distritos que gobiernan mandatarios aliados.

Diputados de la oposición destacaron que el Presupuesto esconde modificaciones sensibles en el Presupuesto por Discapacidad, que se discute en la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja después de la sesión de la semana pasada, en la que el oficialismo tuvo que plegarse a la presión opositora.

Durante la discusión por el Presupuesto 2026, el Gobierno había intentado colar la derogación de la Emergencia en Discapacidad y de la ley de financiamiento universitario. Finalmente tuvo que dar marcha atrás.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín