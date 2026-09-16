Dura carta de estudiantes secundarios contra Kicillof: lo acusan de sacar los traslados para el acto de la Noche de los Lápices por su interna con Cristina

El 50° aniversario de la Noche de los Lápices se volvió un nuevo escenario para la interna en el peronismo de la Provincia de Buenos Aires . Este miércoles, día en que se conmemora medio siglo del operativo de secuestro y desaparición de jóvenes que reclamaban por el boleto estudiantil, la Federación de Estudiantes Secundarios cargó contra la gobernación de Axel Kicillof a la que trató de mentirosa luego de que no le garantizara micros para poder trasladar a manifestantes al acto que se realizará hoy mismo en La Plata.

"A raíz de algunos sucesos difundidos públicamente en medios de comunicación en relación con cuestiones de movilización del próximo 16 de septiembre, queremos aclarar algunas cuestiones", comienza diciendo la carta que la FES compartió en sus redes sociales.

Allí, afirma que desde la Federación "se ha solicitado a la Dirección de Juventudes de la Provincia de Buenos Aires un acompañamiento al traslado de miles de estudiante s que se movilizan desde distintos puntos para llevar adelante una jornada de memoria y lucha a 50 años de La Noche de los Lápices".

Aclara que garantizar esa totalidad "requiere un esfuerzo grande por parte del Ejecutivo provincial, fundamentalmente por el recorte presupuestario que sufre la Provincia de Buenos Aires por parte de un gobierno nacional que día a día hace todo para que los argentinos vivan cada vez peor".

Pero dispara fuertemente contra la administración de Kicillof: "Ahora bien: nos encontramos con el argumento de que la movilidad de esta movilización no la garantiza el Estado Provincial , sino que solamente lo hacen 'las organizaciones políticas o aliados'. MENTIRA ".

"Desde el año 2012, d e manera ininterrumpida , el área de Juventud de la Provincia de Buenos Aires viene garantizando parte de la movilidad de las y los estudiantes que participan de esta jornada" , justifica.

Desde la FES, ligada a La Cámpora, la sospecha que plantean es que detrás de la negativa del gobierno de Kicillof se debe a que los estudiantes se movilizarán este miércoles con la consigna “Cristina Libre” . La interna se metió en esta cuestión.

"Este año, sorpresivamente, a pocos días de la movilización nos encontramos con este argumento, con el cual se buscó condicionar esta política de acompañamiento que venía teniendo esta gestión, para modificar la consigna principal de la movilización a la cual no vamos a renunciar por nada . Porque a la rebeldía de querer volver a tener un país donde los pibes y las pibas sean protagonistas no se renuncia. Acompañamiento sí, extorsión para hacer de la marcha una utilización electoral, NO ", agrega el comunicado.

Y lanza un mensaje directo a Kicillof: "Queremos decirle esto directamente a usted, señor Gobernador. Vimos el video que publicó en sus redes sociales convocando a un acto en Avellaneda. Sabemos también que, para ese acto, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, ha prestado debida atención a garantizar la movilidad de los militantes que participen".

El ministro de Desarrollo de la Comunidad es el Cuervo Larroque, a quien también apuntan.

"Usted, junto al Ministro Larroque, fue dirigente estudiantil de la Capital Federal y conoció lo que era, en los años 90, que el gobierno le diera la espalda a los estudiantes. También le tocó ocupar, como ministro de Cristina, el proceso de mayor inclusión de los estudiantes en el siglo XXI. Llama la atención que, conociendo las dos caras de la moneda, la respuesta sea el silencio" añade.

A su vez, nombra a Néstor Kirchner al que le inculcan la enseñanza de que "en nombre del Estado Nacional pidió perdón por la vergüenza de haber callado durante tantos años ante semejantes crímenes hacia nuestros compatriotas por pelear por un modelo de país" y dice que "hoy en nuestro país vuelve a existir la proscripción política con la injusta detención de Cristina ".

"A 50 años de La Noche de los Lápices, esperamos que la gestión provincial reflexione ante su postura, que no se deje llevar por este clima de época: un Estado presente es aquel que, a travės de sus políticas, acompaña a los pibes y pibas ", cierra.

La marcha en la que se conmemorará el 50° aniversario de La Noche de los Lápices será al mediodía en la ciudad de La Plata. Allí estará el gobernador Kicillof, quien confirmó su presencia junto a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y al intendente de La Plata, Julio Alak.

Fuente: Clarín