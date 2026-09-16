Presupuesto: el oficialismo empezará a discutirlo en Diputados la primera semana de octubre

Entró el Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados y el oficialismo prevé empezar a discutirlo en comisión recién el mes que viene, con la exposición de funcionarios.

El texto fue girado por el Ejecutivo a última hora del martes, sobre el filo del plazo que fija la Ley de Administración Financiera, la cual indica que el texto debe presentarse en el Congreso "antes del 15 de septiembre del año anterior para el que regirá , acompañado de un mensaje que contenga una relación de los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones de la metodología utilizada para las estimaciones".

Desde La Libertad Avanza confirmaron que el plan es empezar a debatirlo en la comisión de Presupuesto, que preside el libertario Alberto "Bertie" Benegas Lynch, en la primera semana de octubre.

Es que antes quieren cerrar el capítulo de Endeudamiento y Discapacidad que está abierto y tiene un cronograma definido hasta fin de mes : los dictámenes sobre ambos temas tienen que firmarse entre el 23 y 29 de septiembre. Si los acuerdos avanzan podrían sesionar el 30.

Una vez terminados esos debates, el oficialismo le abriría la puerta a la discusión de Presupuesto, que calculan que llevará al menos un mes entre las exposiciones y la discusión de legisladores.

En el primer año de Gobierno fue el propio Presidente el que en un atípico evento nocturno fue al Congreso a presentar el proyecto. En el segundo año lo hizo vía cadena nacional. Pero esta vez no hubo ninguna actividad especial.

Hasta la gestión de Javier Milei la costumbre era que el ministro de Economía acudiera a presentar el Presupuesto en Diputados. Sin embargo, Luis Caputo nunca lo hizo. La última vez que pisó el Congreso fue en 2018 cuando era funcionario de Finanzas de Mauricio Macri. Le mandó un papelito a la diputada peronista Gabriela Cerruti y la reunión terminó en escándalo.

Por eso, la idea es que vayan el secretario de Hacienda, Carlos Guberman y el secretario de Finanzas Federico Furiase junto a otros funcionarios a hacer la defensa del grueso del proyecto y que después cada área de Gobierno acuda a explicar el apartado que le corresponda.

Como contó Clarín , antes de fijar postura, los legisladores que responden a gobernadores estudiarán de cerca el capítulo ligado a obras públicas al igual que las deudas de las cajas previsionales que no fueron transferidas. También si está previsto el beneficio de subsidios para las Zonas Cálidas que les prometieron a cambio de su voto por Zonas Frías.

La oposición, por su parte, concentrará su atención en las partidas destinadas a jubilaciones, discapacidad y universidades.

Según los principales lineamientos, se prevé un crecimiento del PBI del 4% anual, una inflación del 18% interanual y un dólar de $1.847,6 en diciembre del año próximo, lo que implica un aumento del 15% respecto del tipo de cambio de $ 1.600 estimado para fines de 2026.

El Presupuesto 2026 había previsto un 5% de crecimiento y un 10,1% de inflación para este año, supuestos que se vieron superados por la realidad. Ahora, la cartera de Luis Caputo proyecta una inflación del 29% y una expansión del 3% para 2026.

El Presupuesto 2026 fue el primero que Milei logró validar en el Congreso después de dos años de gestión. Las dos veces, el oficialismo había recurrido a la prórroga del presupuesto de 2023, redactado en tiempos en que Sergio Massa era el ministro de Economía.

De hecho en 2024, frente a la negativa de ceder y hacer modificaciones, el Gobierno levantó el debate en comisión que en ese entonces presidía José Luis Espert.

En diciembre de 2025 el gobierno de Milei consiguió aprobar su primer Presupuesto, aunque sufrió la caída del capítulo 11 entero, que era el que derogaba la Ley de Financiamiento Universitario y Discapacidad.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín