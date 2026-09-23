Misiones: estuvo casi cinco años preso por una denuncia de abuso contra su hijo y fue absuelto

El Tribunal Penal Uno de Posadas absolvió este martes a Cristian N., acusado de abusar sexualmente de su hijo cuando era menor de edad . El hombre llevaba cerca de cinco años detenido con prisión preventiva y recuperará la libertad por decisión de los jueces.

La resolución fue tomada por mayoría. Las juezas Viviana Cukla y Valeria Schneider entendieron que correspondía absolver al acusado por el beneficio de la duda . El juez Gustavo Bernier, en cambio, votó por una condena de seis años de prisión.

La acusación incluía abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo . También se le atribuían los delitos de corrupción de menores agravada por varios hechos y amenazas con arma.

Los hechos investigados habrían ocurrido en 2021. Cristian N. llegó al juicio detenido y permaneció en prisión preventiva durante todo el proceso, según indicaron sus abogados Hugo y Daniel Zapana al comenzar el debate, informó Misiones ONline .

El voto en disidencia del juez Bernier sostuvo que había elementos para condenarlo por abuso sexual simple agravado por el vínculo en al menos dos hechos . El magistrado planteó una pena de seis años de prisión efectiva.

Sin embargo, la mayoría del tribunal resolvió absolverlo de todos los delitos por los que había llegado a juicio.

Una vez terminada la lectura de la sentencia, los jueces ordenaron la inmediata liberación de Cristian N .

Los fundamentos de la decisión se conocerán el 6 de octubre a las 12 , cuando se realice una nueva audiencia en el Tribunal Penal Uno de Posadas, sobre la calle La Rioja.

La defensa había planteado durante el juicio que el acusado había denunciado previamente presuntos malos tratos hacia su hijo . Según sus abogados, esa presentación estaba acompañada por fotos y había sido realizada dos días antes de que comenzara la investigación por los presuntos abusos .

Antes de la sentencia, Cristian N. habló ante los jueces y negó haber cometido los hechos que se le atribuían. “De todo lo que se me acusa, yo soy inocente. Jamás le haría ningún daño a mi hijo, porque yo amo a mi hijo”, afirmó.

Fuente: TN