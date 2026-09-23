Caso Bastián Escalante: un polémico fallo de Casación ratificó la culpabilidad del policía, pero ordenó revisar la pena

Un polémico fallo del Tribunal de Casación bonaerense obligó a realizar una nueva audiencia para establecer la pena al policía Juan Alberto García Tonzo , quien fue condenado a 21 años de prisión por el crimen de Bastián Nehemías Escalante Montoya (10) , el nene asesinado de un disparo cuando salía de un club en Wilde, en julio de 2024.

Los jueces Víctor Horacio Violini y María Florencia Budiño , integrantes de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, revocaron parcialmente el fallo dictado por la jueza María Angélica Sayago del Castillo , a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Avellaneda, quien condenó al oficial García Tonzo.

Un jurado popular consideró por la mayoría de 10 votos la culpabilidad del policía de los delitos de “ homicidio agravado con arma de fuego ” de Bastián y de manera unánime la “tentativa de homicidio con el uso de arma y exceso de la legitima defensa ” de cuatro motochorros que intentaron robarle la moto minutos antes.

Los jueces de Casación ratificaron los delitos por los que fue sentenciado el policía, pero señalaron en su fallo una serie de tres agravantes considerados por la jueza para dictar la pena de 21 años de cárcel y 10 de inhabilitación para ejercer como policía de seguridad pública o privada y/o de prevención, como también para tener o portar armas de fuego.

El primer agravante objetado es la edad del menor . La Sala III consideró la muerte en sí está catalogada como el homicidio con dolo eventual, por lo que no cambia si la víctima es un niño.

El segundo agravante que no fue tenido en cuenta por los jueces es la conducta posterior del policía . Según consta en la causa, no auxilió a Bastián.

En sus argumentos, la jueza Sayago del Castillo consideró que el arrepentimiento expresado en las últimas palabras de García Tonzo "fue percibido como una manifestación meramente formal", por lo que "ni sus palabras, ni su cuerpo, aparecieron sinceros".

El tercer agravante fue el uso abusivo del arma de fuego , con la que disparó en un horario donde había movimiento en el barrio por la salida de chicos de un club y de una escuela ubicada dentro de una misma cuadra.

El abogado Matías Morla representa a la familia de Bastián Escalante Montoya. El letrado aseguró a Clarín no estar de acuerdo con el fallo de Casación, aunque coincidió en la decisión de mantener la condena a García Tonzo y de no hacer un nuevo juicio.

"No estamos para nada de acuerdo en rever la cantidad de años. Nosotros vamos a seguir pidiendo el máximo de la pena para los delitos por los que fue condenado, es decir 33 años . Porque en el juicio, y tal como lo confirma la Sala, quedó confirmado que disparó sin medir las consecuencias, que jamás tomó en cuenta el lugar donde estaba, que su vida no estuvo en peligro y sobre todo que no hizo nada una vez cometido el hecho”, indicó.

Morla destacó "la valentía de la fiscal Mariela Montero ", quien acompañó el reclamo de la acusación privada. "Juntos seguiremos luchando para que García Tonzo cumpla con los años que le dio la jueza”, expresó.

“La Sala dice que no está fundado o argumentado el daño generado a la familia de Bastián. Es una locura eso. La mamá nunca más pudo trabajar, está con tratamiento psiquiátrico, el papá tuvo ataques de pánico y tuvo que seguir trabajando porque es el único sostén. La familia se rompió y nunca más será la misma ”, destacó.

Y reafirmó: “Los agravantes de García Tonzo están probados: primero por ser funcionario público, además porque quien murió es un menor y lo más grave de todo es que nunca se arrepintió, jamás habló con la familia de Bastián y apenas cometido el hecho ni siquiera fue capaz de acercarse a la mamá para ayudarla”.

Bastián recibió dos tiros el 10 de julio de 2024 por parte de García Tonzo. El chico regresaba en bicicleta de jugar al fútbol, acompañado por su mamá.

Cerca de las 20.15, cuatro ladrones en dos motos intentaron robarle la Bajaj Rouser NS 200 del oficial, quien estaba esperando a su hijastro que saliera de la escuela nocturna, ubicada a pocos metros del club.

El hombre, que se encontraba de franco y vestido de civil, sacó su arma reglamentaria y disparó. Le dio al nene, que murió.

García Tonzo fue detenido y liberado a los pocos días por la jueza Estela del Carmen Mollo, del Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, quien consideró que fue un “ homicidio en legítima defensa ”.

El abogado de la familia de la víctima apeló la medida y logró que revocaran la excarcelación, por lo que el policía llegó preso al juicio.

Un jurado popular había declarado culpable a García Tonzo de los delitos de “ homicidio agravado con arma de fuego ” de Bastián y la “tentativa de homicidio con el uso de arma y exceso de la legitima defensa ” de cuatro motochorros que intentaron robarle la moto minutos antes.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín