Detuvieron en Corrientes a un brasileño condenado a 38 años de prisión por abuso y que era buscado por Interpol

Un hombre brasileño que tenía una condena de 38 años y tres meses de prisión por abuso sexual en su país fue detenido en una estancia de la localidad correntina de Ituzaingó. La investigación permitió determinar que se había instalado allí hacía aproximadamente un mes.

Se trata de Gilmar Busanello, de 56 años , quien tenía una alerta roja de Interpol. La Policía de Corrientes logró ubicarlo después de detectar comunicaciones que mantenía con su familia en Brasil .

Los investigadores determinaron que el hombre se había refugiado en una estancia ubicada a la altura del kilómetro 1200 de la ruta nacional 12 , en una zona cercana a Itá Ibaté. Con esa información, la Justicia autorizó un allanamiento y una orden de detención.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de las comisarías Segunda e Isla Apipé y del Grupo de Tareas Operacionales (GTO). Busanello fue detenido cuando ingresaba al campo y, según informaron, no llegó a oponer resistencia.

En el lugar también estaba una mujer de 52 años, nacida en Misiones , que fue demorada mientras se intentaba establecer si tenía algún pedido de captura vigente.

Durante el procedimiento, los policías encontraron un arsenal : había un rifle calibre .22 con mira telescópica, una escopeta calibre 20, una pistola calibre .22 y un revólver calibre .38 , además de 56 municiones y cartuchos.

También encontraron ocho teléfonos celulares, un dron y dinero en efectivo : $5.860.000 y US$10.000. Los investigadores sospechan que el dispositivo aéreo podía ser utilizado para controlar los movimientos alrededor del lugar , aunque todavía no se determinó con certeza cuál era su finalidad.

De acuerdo con la investigación, Busanello llevaba alrededor de un mes instalado en la zona . Por el momento, se desconoce de dónde provenían las armas y el dinero que tenía en su poder.

La causa quedó a cargo del fiscal Eugenio Balbastro y del Juzgado de Garantías de Ituzaingó. La Justicia ordenó la detención preventiva de Busanello mientras avanza el proceso para determinar su extradición a Brasil .

Fuente: TN