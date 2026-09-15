Mercosur-Singapur: el Gobierno promulgó la ley que aprueba el acuerdo de libre comercio

El Gobierno promulgó este martes la Ley 27.819 , que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la República de Singapur , firmado el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro y convertido en norma por el Congreso el 26 de agosto pasado.

La medida fue oficializada a través del Decreto 1010/2026 , publicado en el Boletín Oficial . La ley aprueba formalmente el tratado suscripto entre los países integrantes del Mercosur y Singapur, integrado por 19 capítulos que regulan distintos aspectos de la relación económica y comercial entre las partes.

En específico, el entendimiento abarca disciplinas vinculadas al comercio de bienes y servicios , inversiones , compras públicas, propiedad intelectual y comercio electrónico , entre otros aspectos.

"El acuerdo comercial con Singapur es un acuerdo de nueva generación : implica disciplinas modernas en materia de comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y micro, pequeñas y medianas empresas", publicó el Mercosur de manera oficial, luego de que el acuerdo recibiera media sanción por parte del Senado , de manera unánime, en mayo de este año .

La iniciativa para concretar el primer acuerdo de libre comercio del Mercosur con un país del sudeste asiático ratificó su amplio respaldo legislativo cuando el mes pasado, en la Cámara de Diputados , obtuvo 234 votos afirmativos , cuatro negativos y ninguna abstención.

Con la promulgación de la ley, Argentina completó el proceso interno necesario para aprobar el acuerdo de libre comercio con Singapur.

Tras la aprobación parlamentaria , funcionarios del Gobierno destacaron la relevancia estratégica del entendimiento para la política comercial exterior del país.

El canciller Pablo Quirno , por caso, señaló que el acuerdo resulta "clave para la integración de Argentina con el mundo". "Seguimos generando las condiciones. El sector privado es el que tiene que salir a jugar . La Argentina es próspera", escribió.

Por su parte, el vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que se trata del "primer acuerdo de estas características con un país del Sudeste Asiático" y afirmó que el entendimiento abre nuevas oportunidades para las exportaciones argentinas .

Según el Mercosur, el tratado entre el bloque regional y Singapur "contribuirá al aumento del comercio , a una mayor previsibilidad regulatoria y a la creación de condiciones favorables para atraer inversiones ”.

Fuente: Clarín